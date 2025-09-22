Axel Kicillof desmintió una nueva fake news de la campaña electoral de los libertarios
El gobernador Axel Kicillof negó que haya aplicado un "impuestazo" a las billeteras virtuales. La Libertad Avanza difunde una fake news tras otra de cara a las elecciones legislativas.
Lanzados de lleno en la campaña para intentar revertir el próximo 26 de octubre la debacle electoral que sufrieron el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, la alianza entre libertarios y macristas apelan a las fake news para sumar votos. Luego de que el ministro de Salud bonaerense desmintiera a José Luis Espert, ahora le tocó al gobernador Axel Kicillof salir al cruce de otra fake news libertaria.
El mandatario bonaerense desmintió este lunes que su administración haya creado un nuevo impuesto a las billeteras virtuales y aseguró que se trata de “una repugnante mentira” difundida con fines electorales por el gobierno de Javier Milei.
“Quiero aclarar una falsa noticia relacionada a un presunto impuestazo sobre las billeteras virtuales: lo escuché de funcionarios, es una repugnante mentira con la que tratan de generar confusión y rascar un voto en una elección que se les viene complicada como la del 7 de septiembre”, sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata.
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el gobernador remarcó que en la provincia “no hay ningún impuestazo, no creamos ningún tributo nuevo a las billeteras digitales después de las elecciones, ni se subió ningún impuesto”. Agregó: “Si alguien te lo quiere cobrar, te están estafando. No hay impuesto al uso de Cuenta DNI, Mercado Pago ni de Modo. No se aplica al que hace una compra”.
"Son una manga de mentirosos. Lo escuché a Luis Caputo decir que yo subí un impuesto", siguió y calificó al ministro de Economía nacional de "caradura". Luego, exhortó a la administración libertaria a que “busque argumentos honestos para conseguir votos, si es que los tienen”.
Kicillof recordó además que no se pueden crear nuevos tributos sin autorización de la Legislatura bonaerense, cosa que no ocurrió y pidió que, en todo caso, se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones. "No tiene que ver con nosotros. Háganse cargo los que se tienen que hacer cargo, vivan en Uruguay o donde vivan", resaltó en referencia a Marcos Galperín.
En su mensaje, Kicillof también expresó: "Lo vi tuitear también la misma mentira al de Mercado Pago y Mercado Libre. Mentiroso, trabaja para Milei: no hay impuesto nuevo, no subió ningún impuesto".
En ese contexto explicó que, en verdad, la provincia implementará a partir de noviembre un nuevo sistema de retenciones a las billeteras virtuales, en el marco de un régimen impulsado por la Comisión Arbitral y adoptado ya por 19 provincias. “La única novedad es que se cobrará un adelanto de Ingresos Brutos a quienes ya lo pagan”, indicó y aclaró: "Es un adelanto para casos especiales".
Desde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) aclararon que la medida “no es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca ordenar el sistema tributario”, armonizarlo con el resto de las jurisdicciones y garantizar un trato equitativo para todos los medios de pago.
El mecanismo comenzará a funcionar a pleno el 1° de noviembre, cuando finalice el plazo para que las empresas adapten sus sistemas. Las retenciones afectan a los comerciantes, que deberán adelantar una parte de Ingresos Brutos sobre su facturación, pero no impactan en el precio final al consumidor. A partir del 1° de octubre empezarán a retener las empresas que ya figuran en el listado de Proveedores de Servicios de Pago, y desde noviembre se sumarán aquellas que todavía no estaban incluidas.
