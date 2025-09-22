Axel Kicillof desmintió una nueva fake news de la campaña electoral de los libertarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1970155669652128116&partner=&hide_thread=false En la provincia de Buenos Aires no hay ningún impuesto nuevo a las billeteras virtuales. La única novedad es que a partir de noviembre Buenos Aires adhiere al régimen que ya está vigente en otras 19 provincias para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los que ya lo pagan.



La… https://t.co/MHABszTLrO — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2025

"Son una manga de mentirosos. Lo escuché a Luis Caputo decir que yo subí un impuesto", siguió y calificó al ministro de Economía nacional de "caradura". Luego, exhortó a la administración libertaria a que “busque argumentos honestos para conseguir votos, si es que los tienen”.

Kicillof recordó además que no se pueden crear nuevos tributos sin autorización de la Legislatura bonaerense, cosa que no ocurrió y pidió que, en todo caso, se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones. "No tiene que ver con nosotros. Háganse cargo los que se tienen que hacer cargo, vivan en Uruguay o donde vivan", resaltó en referencia a Marcos Galperín.

En su mensaje, Kicillof también expresó: "Lo vi tuitear también la misma mentira al de Mercado Pago y Mercado Libre. Mentiroso, trabaja para Milei: no hay impuesto nuevo, no subió ningún impuesto".

En ese contexto explicó que, en verdad, la provincia implementará a partir de noviembre un nuevo sistema de retenciones a las billeteras virtuales, en el marco de un régimen impulsado por la Comisión Arbitral y adoptado ya por 19 provincias. “La única novedad es que se cobrará un adelanto de Ingresos Brutos a quienes ya lo pagan”, indicó y aclaró: "Es un adelanto para casos especiales".

Desde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) aclararon que la medida “no es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca ordenar el sistema tributario”, armonizarlo con el resto de las jurisdicciones y garantizar un trato equitativo para todos los medios de pago.

El mecanismo comenzará a funcionar a pleno el 1° de noviembre, cuando finalice el plazo para que las empresas adapten sus sistemas. Las retenciones afectan a los comerciantes, que deberán adelantar una parte de Ingresos Brutos sobre su facturación, pero no impactan en el precio final al consumidor. A partir del 1° de octubre empezarán a retener las empresas que ya figuran en el listado de Proveedores de Servicios de Pago, y desde noviembre se sumarán aquellas que todavía no estaban incluidas.