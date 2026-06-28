El llamado al 911 con la amenaza de bomba contra Casa Rosada y Javier Milei: qué dijo el agresor
En medio de una jornada agitada para el Gobierno de Javier Milei, una amenaza de bomba terminó de encender las alarmas.
El clima de tensión política sumó un capítulo de máxima alarma tras conocerse el parte policial que detalla la amenaza de bomba efectuada contra el presidente Javier Milei y las sedes gubernamentales. El mensaje, breve pero de extrema gravedad, disparó de forma inmediata los protocolos de seguridad conjunta entre las fuerzas de la Ciudad y las dependencias federales.
De acuerdo con el informe de la División Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (D.G.O.), el alerta se originó a partir de una comunicación recibida por el Oficial Mayor Gómez, perteneciente al Despacho de Móviles de la Policía de la Ciudad.
La amenaza de bomba y el despliegue en Casa Rosada y la Quinta de Olivos
Un hombre se comunicó desde el abonado telefónico 1170659462 y lanzó una dura advertencia antes de cortar la comunicación de forma abrupta. “Van a volar todos los argentinos, matar a Milei y hacer volar la Casa Rosada”, dijo, según el parte policial.
Ante la virulencia del mensaje, las autoridades ordenaron el desplazamiento inmediato de la Brigada de Explosivos para realizar inspecciones minuciosas en los alrededores de la Casa de Gobierno. En simultáneo, y de forma preventiva, el operativo se replicó en el perímetro de la Quinta de Olivos, donde se encontraba el mandatario.
Para coordinar las tareas de rastrillaje y la investigación del origen de la llamada, se dio intervención urgente a las dependencias clave de seguridad del Estado: la División Delitos Constitucionales (a cargo del Ayudante Aquino), la división Gobierno - 1 (bajo las órdenes del Subcomisario Valenzuela) y la División Central Operativa de Información y Alarmas (coordinada por el Principal Ducovich).
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