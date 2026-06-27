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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Selección Argentina vs. Jordana por el Mundial 2026

Selección Argentina vs. Jordana por el Mundial 2026
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Selección Argentina
Jordania

Con la clasificación y el primer puesto asegurado, el conjunto de Lionel Scaloni, con mayoría de equipo alternativo, cierra este sábado la fase de grupo.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Con Lionel Messi histórico, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la expectativa de cerrar la fase con puntaje ideal pero sin poner en riesgo el liderazgo de la zona.

El partido se juega desde las 23 horas de la Argentina en el Kansas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania

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Llega el micro de la Selección Argentina al Kansas Stadium

Los campeones del mundo arriban al estadio para el partido por la tercera fecha del Mundial.

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Por qué no juega Lionel Messi

Con la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya asegurada tras los triunfos ante Argelia y Austria, el cuerpo técnico optó por cuidar la exigencia física del astro rosarino. La intención principal es que descanse y llegue en plenitud absoluta al cruce de eliminación directa.

Sin embargo, los hinchas que asistieron al estadio de Dallas podrían tener su momento de disfrute. Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el diez ingrese en el segundo tiempo para sumar minutos de juego, mantener el ritmo de competencia y seguir aceitando los engranajes de cara a la fase definitiva del torneo.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026.

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Cómo llegan Argentina y Jordania

La certeza para el conjunto de Lionel Scaloni es que ya tiene su lugar confirmado en el grupo y por lo tanto en los 16vos de final. Encara el encuentro ya conociendo a su rival en el primero de los cruces mano a mano, por lo que se descarta que el entrenador cuida piezas pensando en el próximo viernes.

En este contexto, el DT buscará darle rodaje a futbolistas como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi, quienes todavía no debutaron; y a otros como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, que llegaron tocados a la cita y que hasta ahora sumaron pocos minutos.

En tanto, en la previa reinaban dos grandes dudas: el arquero y si juega o no el capitán. Se conoció que Dibu Martínez, quien lleva valla invicta y que hasta ahora no tuvo mucho trabajo quería estar sí o sí en este compromiso para seguir sumando minutos.

En tanto, no sería necesario que Messi esté en cancha, para que entonces se cuide pensando en el tramo final del certamen. Pero se sabe que el 10 no quiere perderse ningún minuto, por lo que era otra de las dudas que tenía el cuerpo técnico.

En frente, Jordania llega este encuentro ya eliminada, luego de dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, será un partido histórico ante la campeona defensora de la Copa del Mundo.

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Formaciones de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Argentina: Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

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Datos de Argentina vs. Jordania

  • Hora: 23.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: István Kovács (Rumania)
  • Estadio: Dallas Stadium

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