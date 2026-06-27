Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

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Cómo llegan Argentina y Jordania

La certeza para el conjunto de Lionel Scaloni es que ya tiene su lugar confirmado en el grupo y por lo tanto en los 16vos de final. Encara el encuentro ya conociendo a su rival en el primero de los cruces mano a mano, por lo que se descarta que el entrenador cuida piezas pensando en el próximo viernes.

En este contexto, el DT buscará darle rodaje a futbolistas como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi, quienes todavía no debutaron; y a otros como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, que llegaron tocados a la cita y que hasta ahora sumaron pocos minutos.

En tanto, en la previa reinaban dos grandes dudas: el arquero y si juega o no el capitán. Se conoció que Dibu Martínez, quien lleva valla invicta y que hasta ahora no tuvo mucho trabajo quería estar sí o sí en este compromiso para seguir sumando minutos.

En tanto, no sería necesario que Messi esté en cancha, para que entonces se cuide pensando en el tramo final del certamen. Pero se sabe que el 10 no quiere perderse ningún minuto, por lo que era otra de las dudas que tenía el cuerpo técnico.

En frente, Jordania llega este encuentro ya eliminada, luego de dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, será un partido histórico ante la campeona defensora de la Copa del Mundo.