Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Llega el micro de la Selección Argentina al Kansas Stadium
Los campeones del mundo arriban al estadio para el partido por la tercera fecha del Mundial.
EN VIVOMundial 2026
Con la clasificación y el primer puesto asegurado, el conjunto de Lionel Scaloni, con mayoría de equipo alternativo, cierra este sábado la fase de grupo.
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Con Lionel Messi histórico, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la expectativa de cerrar la fase con puntaje ideal pero sin poner en riesgo el liderazgo de la zona.
El partido se juega desde las 23 horas de la Argentina en el Kansas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
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