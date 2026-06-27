La maldición de Diego Maradona: el día que Manuel Adorni ninguneó al Diez

dalma maradona

Sin embargo, el golpe más certero llegó por parte de Dalma Maradona en un programa de streaming. "¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta", expresó indignada, para luego sentenciar sin filtro: "No existís Muppet, mi papá sí". Acorralado por las críticas, Manuel Adorni intentó minimizar el hecho argumentando que se trataba de una simple chicana con una periodista y admitiendo luego que el ídolo fue "uno de los mejores jugadores del mundo", pero la indignación popular ya era total.