La maldición de Diego Maradona: el día que Manuel Adorni ninguneó al Diez
Manuel Adorni renunció y muchos recuerdan cuando ninguneó a Diego Maradona. El exvocero ignoró al astro en el Día del Zurdo y desató una gran polémica.
Tras su escandalosa salida del Gobierno nacional, las redes sociales no tardaron en recordar una de las mayores controversias de su gestión. Hace un tiempo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni protagonizó un repudiable episodio al intentar ningunear a Diego Maradona, generando el rechazo generalizado de todo el mundo del deporte nacional.
Cómo fue la omisión de Diego Maradona en la Casa Rosada
El polémico hecho ocurrió en agosto de 2024, específicamente un martes 13, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. En el marco del Día Internacional del Zurdo, el entonces funcionario del presidente Javier Milei decidió realizar un homenaje mencionando a figuras destacadas como Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas.
Al finalizar su lista, que también incluyó a los músicos Gustavo Cerati y Charly García, agregó que eran "grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina". Ante la evidente omisión, los periodistas presentes le consultaron por el ídolo. "Ah… Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores", respondió de forma desafiante para dar por concluido el tema.
La dura respuesta de Dalma Maradona y el mundo del fútbol
La reacción frente al ninguneo fue inmediata y absolutamente transversal. Figuras históricas de nuestro país como Héctor "El Negro" Enrique, Juan Sebastián Verón y Fernando Signorini cruzaron con dureza al exfuncionario libertario por sus lamentables dichos y su intento de borrar la figura del Diez.
Sin embargo, el golpe más certero llegó por parte de Dalma Maradona en un programa de streaming. "¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta", expresó indignada, para luego sentenciar sin filtro: "No existís Muppet, mi papá sí". Acorralado por las críticas, Manuel Adorni intentó minimizar el hecho argumentando que se trataba de una simple chicana con una periodista y admitiendo luego que el ídolo fue "uno de los mejores jugadores del mundo", pero la indignación popular ya era total.
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