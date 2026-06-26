Amenaza de bomba en un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en Corrientes: fuerte operativo

Tras el aterrizaje, el avión fue conducido hasta la denominada "zona Zulu", un sector ubicado en uno de los extremos del aeropuerto de Corrientes y destinado a este tipo de emergencias.

“El avión estuvo parado en la cabecera 20, del lado del río, a una distancia considerable de la plataforma comercial y de todos los edificios de la terminal donde hay concentración de personas, en una zona segura que técnicamente se denomina zona Zulu”, detallaron las fuentes.

Debido al protocolo para amenazas de explosivos, los pasajeros tuvieron que descender del avión y caminar por un largo tramo de la pista hasta llegar al edificio principal del aeropuerto.

“Descendieron todos los pasajeros y comenzó el control del equipaje con la Brigada de Explosivos”, confirmaron fuentes del operativo.

Amenaza de Bomba Aerolineas argentinas corrientes La Brigada de Explosivos realizó una inspección completa del fuselaje, la cabina y el equipaje de bodega

Los pasajeros señalaron que durante el vuelo nunca fueron informados sobre la amenaza. Recién después del aterrizaje recibieron una explicación de parte de las autoridades, quienes les indicaron el motivo del despliegue de ambulancias, autobombas y móviles policiales que rodeaban la aeronave.

“No estaban al tanto. Se les explicó la situación y permanecieron calmados durante los controles”, señalaron los investigadores.

Santiago, uno de los pasajeros del vuelo, detalló cómo se enteraron de la situación: "Nos avisaron que hubo una amenaza de bomba al vuelo por un llamado anónimo. Nos bajaron a la pista, no más que eso. El avión quedó al final de la pista y tuvimos que venir caminando hasta la terminal. Todo fue muy tranquilo, no tuvimos ningún problema", aseguró en diálogo con Diario Época.

No se encontraron explosivos en el avión

En paralelo, especialistas de la Brigada de Explosivos comenzaron una inspección completa del fuselaje, la cabina y el equipaje de bodega para descartar la presencia de cualquier elemento sospechoso.

"Las maletas y la totalidad del equipaje de bodega fueron exhaustivamente revisados por personal especializado", ampliaron desde el aeropuerto de Corrientes a Perfil.

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Brigada de Explosivos de Corrientes, Bomberos, personal sanitario del servicio de emergencias 107 y otras áreas que integraron un Comité de Crisis.

Las tareas incluyeron la revisión individual de todas las valijas despachadas y un control minucioso del interior de la aeronave mediante el protocolo GEDEx, utilizado en casos de amenazas de explosivos.

Después de algunos minutos las autoridades confirmaron que el operativo arrojó resultado negativo y que no se encontró ningún artefacto explosivo dentro del avión de Aerolíneas Argentinas.