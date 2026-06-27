Picante chicana de Victoria Villarruel a Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni: "Sólo entré para..."

La chicana de Victoria Villarruel a Karina tras la renuncia de Manuel Adorni

Una vez conocido el paso al costado del ahora exjefe de Gabinete, la secretaria general de Presidencia y hermana de Javier Milei dedicó unas sentidas palabras a Adorni.

Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven". Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei, lo que derivó en una picante chicana de Villarruel: "Sólo entré para leer los comentarios", escribió, generando el estallido de los usuarios de X.

Mientras algunos celebraron la ocurrencia de la titular del Senado, otros -libertarios, por supuesto- la interpelaron pidiéndole que también renuncie, ya que no va por la misma línea que los Milei.

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