Picante chicana de Victoria Villarruel a Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni: "Sólo entré para..."
Mientras el Gobierno se hunde en el escándalo del ahora exjefe de Gabinete, Villarruel disfruta y goza la caída de uno de sus mayores adversarios.
Es sabido que Victoria Villarruel ya no es bienvenida en el gobierno de Javier Milei. Tras algunas diferencias notorias desde el inicio de la gestión, la vicepresidenta no pierde oportunidad de marcar distancia con quienes la desplazaron desde los primeros meses de la administración libertaria, ninguneándola de sobradas maneras.
Por ello, la renuncia y caída de Manuel Adorni es un motivo de celebración para la titular del Senado que, a estas alturas, ya ni siquiera disimula su rechazo por los integrantes de la mesa chica mileísta. Y la prueba de ello es una burla pública y abierta que Villarruel hizo este sábado a Karina Milei, ni más ni menos.
La chicana de Victoria Villarruel a Karina tras la renuncia de Manuel Adorni
Una vez conocido el paso al costado del ahora exjefe de Gabinete, la secretaria general de Presidencia y hermana de Javier Milei dedicó unas sentidas palabras a Adorni.
Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven". Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".
"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei, lo que derivó en una picante chicana de Villarruel: "Sólo entré para leer los comentarios", escribió, generando el estallido de los usuarios de X.
Mientras algunos celebraron la ocurrencia de la titular del Senado, otros -libertarios, por supuesto- la interpelaron pidiéndole que también renuncie, ya que no va por la misma línea que los Milei.
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