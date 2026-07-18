El mensaje Axel Kicillof a 32 años del atentado a la AMIA
El gobernador reafirmó el "compromiso inclaudicable con la paz y la memoria" y renovó el reclamo de justicia por el atentado.
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, utilizó sus redes sociales para conmemorar un nuevo aniversario del ataque terrorista contra la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. En su publicación en X (antes Twitter), el mandatario expresó que, "a 32 años del atentado a la AMIA, desde la Provincia de Buenos Aires seguimos exigiendo justicia y reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la paz y la memoria".
El mensaje, acompañado del hashtag #AMIA32años, refleja la postura oficial del gobierno provincial ante una de las heridas más profundas de la historia argentina reciente. El atentado, que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos, continúa siendo el mayor ataque terrorista en el país y permanece impune, con causas judiciales que se han extendido por décadas y que han estado plagadas de irregularidades y denuncias de encubrimamiento.
La declaración de Kicillof se inscribe en el reclamo histórico que diversos sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y la comunidad judía argentina renuevan cada aniversario. La exigencia de justicia es un punto de consenso transversal, aunque las interpretaciones sobre las responsabilidades y el avance de la investigación han generado controversias a lo largo de los años.
Con este tuit, el Gobernador busca no solo recordar a las víctimas, sino también posicionar a la provincia en el reclamo activo de verdad y justicia, reafirmando un "compromiso inclaudicable" que, según sus palabras, es irrenunciable. La publicación, realizada en la fecha exacta del aniversario, se suma a la larga lista de pronunciamientos oficiales que, cada 18 de julio, mantienen viva la memoria de un hecho que marcó a fuego a la sociedad argentina.
El mensaje del Gobernador se enmarca en la conmemoración anual del 18 de julio, fecha en la que se cumplen 32 años del atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires. Con su publicación, Kicillof se suma al reclamo que, año tras año, renuevan distintas voces políticas y sociales exigiendo respuestas ante una causa que, pese al tiempo transcurrido, no ha llegado a una resolución judicial definitiva.
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