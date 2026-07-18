El mensaje Axel Kicillof a 32 años del atentado a la AMIA

Con este tuit, el Gobernador busca no solo recordar a las víctimas, sino también posicionar a la provincia en el reclamo activo de verdad y justicia, reafirmando un "compromiso inclaudicable" que, según sus palabras, es irrenunciable. La publicación, realizada en la fecha exacta del aniversario, se suma a la larga lista de pronunciamientos oficiales que, cada 18 de julio, mantienen viva la memoria de un hecho que marcó a fuego a la sociedad argentina.