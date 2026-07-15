Axel Kicillof pateó el tablero y decretó feriado para el jueves tras la victoria de la Selección Argentina

Sin embargo, la magia intacta de Lionel Messi apareció para asistir en dos oportunidades y dar vuelta el marcador. Primero conectó con Enzo Fernández a los 85 minutos con un córner corto para igualar las acciones. Luego, a los dos minutos del tiempo añadido, sirvió un centro preciso para que Lautaro Martínez anote el gol de la victoria definitiva con un cabezazo letal. Ahora, el combinado nacional buscará levantar otra copa cuando enfrente a España este domingo.