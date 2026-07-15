Axel Kicillof pateó el tablero y decretó feriado para el jueves tras la victoria de la Selección Argentina
Tras el enorme triunfo y el esperado pase a la final, millones celebran. Enterate en qué localidades de la provincia habrá feriado este jueves.
La euforia popular es total tras la heroica clasificación. Para extender los festejos, se mantendrá un feriado clave en diversas localidades de la provincia para este jueves 16 de julio. Así, los hinchas podrán descansar y celebrar la brillante remontada del equipo nacional que garantizó el boleto decisivo.
Las ciudades que tendrán un feriado para celebrar por la Selección Argentina
El cronograma oficial de asuetos locales para este jueves ratifica que varios municipios disfrutarán de una jornada no laborable justo después del dramático triunfo, permitiendo alargar los festejos. Según el calendario vigente, las siguientes localidades tendrán día libre:
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Carmen de Areco, General Rodríguez y Carlos Casares gozarán de asueto por sus celebraciones patronales.
Cañuelas, Zárate, Chivilcoy y Las Flores también tendrán descanso por festividades locales.
El asueto impactará de lleno en Necochea, General Villegas y la localidad de 16 de Julio en el partido de Azul.
La épica remontada ante Inglaterra en el Mundial 2026
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
La inmensa alegría popular se desató luego de que el elenco albiceleste consiguiera superar por 2-1 a Inglaterra en la ciudad de Atlanta. El partido se presentó sumamente adverso cuando Anthony Gordon marcó para los británicos a los 55 minutos de juego.
Sin embargo, la magia intacta de Lionel Messi apareció para asistir en dos oportunidades y dar vuelta el marcador. Primero conectó con Enzo Fernández a los 85 minutos con un córner corto para igualar las acciones. Luego, a los dos minutos del tiempo añadido, sirvió un centro preciso para que Lautaro Martínez anote el gol de la victoria definitiva con un cabezazo letal. Ahora, el combinado nacional buscará levantar otra copa cuando enfrente a España este domingo.
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