Axel Kicillof pasa a planta permanente a 8.000 trabajadores no docentes y aumenta por encima de la inflación
El gremio UPCNBA acordó con la Provincia de Buenos Aires un aumento clave para auxiliares de la educación y el anhelado pase a planta de los empleados.
La Unión del Personal Civil de la Nación de la Provincia de Buenos Aires logró cerrar una intensa negociación con el Ejecutivo provincial que conduce Axel Kicillof. Este acuerdo beneficia directamente al sector de la educación, garantizando un importante incremento en los haberes de los auxiliares y avanzando en la estabilidad laboral tan esperada.
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El impacto en los Salarios y las Paritarias del Gobierno
La entidad sindical, conducida por Fabiola Mosquera, aceptó la propuesta de la administración de Axel Kicillof, la cual contempla mejoras salariales diferenciadas. Para los trabajadores de la Ley 10.430, el aumento total será del 7% (distribuido en un 5% para los salarios de julio y un 2% adicional en agosto).
Por su parte, los auxiliares percibirán un incremento superador del 9% (5% en julio y 4% en agosto), siempre calculados sobre la base de los sueldos de junio de 2026. Además, se fijó una nueva instancia de revisión para el mes de septiembre.
Pases a planta permanente en la Provincia de Buenos Aires
Más allá de la cuestión remunerativa, el convenio incluyó un avance histórico para poner fin a la precariedad en la administración pública. El Ejecutivo se comprometió a concretar 8.000 pases a planta permanente de empleados transitorios correspondientes al período 2024-2025.
También se lograron importantes beneficios en la carrera administrativa: a partir de ahora, la titularización de las categorías jerárquicas 21 y 24 alcanzadas mediante concurso requerirá de 3 años consecutivos o 5 alternados, reduciendo notablemente los plazos anteriores.
Por último, en paralelo a los avances gremiales, la Secretaría de Juventud de UPCNBA organizó una jornada solidaria junto a la Dirección Provincial de Juventudes. En este evento se entregaron kits escolares y de boxeo a niños y jóvenes en la Sede del Puente, fomentando el deporte, la inclusión social y reafirmando el compromiso comunitario del sindicato.
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