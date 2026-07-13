Axel Kicillof pasa a planta permanente a 8.000 trabajadores no docentes y aumenta por encima de la inflación

También se lograron importantes beneficios en la carrera administrativa: a partir de ahora, la titularización de las categorías jerárquicas 21 y 24 alcanzadas mediante concurso requerirá de 3 años consecutivos o 5 alternados, reduciendo notablemente los plazos anteriores.

Por último, en paralelo a los avances gremiales, la Secretaría de Juventud de UPCNBA organizó una jornada solidaria junto a la Dirección Provincial de Juventudes. En este evento se entregaron kits escolares y de boxeo a niños y jóvenes en la Sede del Puente, fomentando el deporte, la inclusión social y reafirmando el compromiso comunitario del sindicato.