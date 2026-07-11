Axel Kicillof activó paritarias y los docentes de Buenos Aires cobrarán $2.037.149

Cómo impactan las paritarias en las escalas de los auxiliares

El incremento se implementará de manera escalonada: un 5% para los sueldos de julio y un 2% para los haberes de agosto. Según detalló la seccional Buenos Aires del gremio ATE, las nuevas escalas de bolsillo para el personal auxiliar de la educación quedaron definidas sin utilizar el formato de cuadrículas: