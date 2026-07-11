Axel Kicillof activó paritarias y los docentes de Buenos Aires cobrarán $2.037.149
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios cerraron nuevas paritarias. Conocé las escalas salariales para docentes y trabajadores auxiliares.
La administración de Axel Kicillof y los representantes de los trabajadores estatales de la educación alcanzaron un nuevo acuerdo de paritarias. La actualización salarial consistirá en un incremento acumulado del 7%, tomando como base de cálculo estricta los haberes percibidos durante el mes de junio.
IMPORTANTE: La faraónica obra pública de 60.000 metros cuadrados que puede cambiar Buenos Aires y al Gobierno nacional
Cómo impactan las paritarias en las escalas de los auxiliares
El incremento se implementará de manera escalonada: un 5% para los sueldos de julio y un 2% para los haberes de agosto. Según detalló la seccional Buenos Aires del gremio ATE, las nuevas escalas de bolsillo para el personal auxiliar de la educación quedaron definidas sin utilizar el formato de cuadrículas:
Régimen de 30 horas semanales
-
Categoría 5 (Sin antigüedad): $758.277 en julio y $787.721 en agosto.
Categoría 6 (4 años): $778.760 en julio y $808.594 en agosto.
Categoría 7 (6 años): $792.973 en julio y $823.078 en agosto.
Categoría 8 (8 años): $805.696 en julio y $836.043 en agosto.
Categoría 9 (10 años): $818.848 en julio y $849.445 en agosto.
Categoría 10 (12 años): $831.567 en julio y $862.407 en agosto.
Categoría 11 (14 años): $844.120 en julio y $875.200 en agosto.
Categoría 12 (17 años): $874.113 en julio y $905.764 en agosto.
Categoría 13 (19 años): $876.347 en julio y $908.040 en agosto.
Categoría 14 (24 años): $891.537 en julio y $923.520 en agosto.
Categoría 15 (28 años): $926.777 en julio y $959.431 en agosto.
Régimen de 40 horas semanales
-
Categoría 5 (Sin antigüedad): $961.903 en julio y $995.225 en agosto.
Categoría 6 (4 años): $989.214 en julio y $1.023.056 en agosto.
Categoría 7 (8 años): $1.019.859 en julio y $1.054.286 en agosto.
Categoría 8 (12 años): $1.048.707 en julio y $1.083.683 en agosto.
Categoría 9 (14 años): $1.066.446 en julio y $1.101.759 en agosto.
Categoría 10 (16 años): $1.083.580 en julio y $1.119.220 en agosto.
Categoría 11 (18 años): $1.100.480 en julio y $1.136.442 en agosto.
Categoría 12 (20 años): $1.116.351 en julio y $1.152.615 en agosto.
Categoría 13 (22 años): $1.127.508 en julio y $1.163.985 en agosto.
Categoría 14 (24 años): $1.139.583 en julio y $1.176.290 en agosto.
Categoría 15 (28 años): $1.186.569 en julio y $1.224.171 en agosto.
Salarios de referencia para docentes tras el aumento
Esta medida oficial tiene el propósito de acompañar la evolución de la inflación y resguardar el poder de compra. El acuerdo del 7% acumulado también se aplica de forma directa al personal docente, estableciendo los siguientes montos de bolsillo para trabajadores con 10 años de antigüedad:
-
Preceptor: julio $855.757 – agosto $885.901.
Maestra de grado: julio $990.793 – agosto $1.018.575.
Profesor: julio $1.348.905 – agosto $1.380.137.
Maestro de Grado con 5ta Hora: julio $1.236.347 – agosto $1.268.805.
Maestro de Grado con Jornada Completa: julio $1.982.586 – agosto $2.037.149.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario