El mensaje de Cristina Kirchner a militantes que inauguraron una unidad básica en Bahía Blanca

Acto seguido, recordó al expresidente Néstor Kirchner: “Llegamos en el 2003 junto con Néstor con esa idea del proyecto colectivo y construimos una Argentina que había sido endeudada, vaciada, en fin, y que tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Así que muchas gracias y a trabajar y a militar mucho. Abrazo y beso enorme para todos y todas”.