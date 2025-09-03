El motocicilista que rescató a José Luis Espert es un barra de Comunicaciones con antecedentes por homicidio
El diputado y candidato nacional se fue luego de que la comitiva sufriera agresiones de los militantes opositores.
La caravana que encabezó el miércoles pasado Javier Milei en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, junto a Karina Milei y otros representantes de La Libertad Avanza, se vio frustrada repentinamente por un ataque de militantes de la oposición que obligó a la inmediata evacuación de toda la comitiva.
Una de las imágenes que retrató el desesperado despliegue para resguardar a los dirigentes tuvo como protagonista al candidato a diputado José Luis Espert, quien se marchó a bordo de una moto conducida por un seguidor libertario.
La versión oficial del gobierno y Espert fue que un vecino militante de La Libertad Avanza lo ayudó a escapar, luego de que arrojaran brócolis y algún piedrazo contra la caravana que llevó al presidente. Al diputado no lo dejaron subirse a la camioneta blindada de Milei y se tuvo que subir a una motito.
Pero el militante servicial en realidad era un barra con prontuario, según reveló en radio Con Vos el periodista Gustavo Grabia, que lleva años investigando al mundo de las barrabravas y sus vínculos con la política.
"No era un motoquero que pasaba por ahí, como se dijo. Era Damián Rosatti, miembro de la barra de Comunicaciones, que tiene una causa por tratar de asesinar al que manejaba el futsal en Comunicaciones, un dirigente de nombre Daniel", contó Grabia.
El periodista aseguró que este barra fue llevado a La Libertad Avanza por Sebastián Pareja, el armador de Karina en la provincia y que ya fue acusado de llevar a otras barras como la de Chacarita a actos de Milei. Las barras suelen ser utilizadas por la política como fuerza de choque.
"Yo conté que cuando fue la asunción de Milei les habían dado un palco en el Congreso a barras de Comunicaciones, San Lorenzo, los que habían laburado en la campaña y entre ellos estaba Damián Rosati, que se ve que estaba en el acto Lomas de Zamora y es quien maneja la moto", continuó Grabia.
Además detalló que la causa contra este barra por intento de homicidio se paralizó apenas ganó Milei las elecciones. "La causa avanzaba bastante, la habían elevado a juicio y, desde ese momento, nunca más supimos nada de esa causa", afirmó. "De hecho, cuando vi quién era este, lo llamé al dirigente y le digo, ¿cómo está tu causa? 'No, totalmente parada, ahora entiendo por qué'", completó.
Después, Espert dijo en una entrevista con Majul, que en realidad no se escapó de la caravana de Lomas, que se fue para no trompear a los manifestantes. "Un imbécil anduvo diciendo que huí, si yo me quedaba y fajaba a alguno iban a decir que soy violento", aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario