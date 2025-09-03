El motocicilista que rescató a José Luis Espert es un barra de Comunicaciones con antecedentes por homicidio

El periodista aseguró que este barra fue llevado a La Libertad Avanza por Sebastián Pareja, el armador de Karina en la provincia y que ya fue acusado de llevar a otras barras como la de Chacarita a actos de Milei. Las barras suelen ser utilizadas por la política como fuerza de choque.

"Yo conté que cuando fue la asunción de Milei les habían dado un palco en el Congreso a barras de Comunicaciones, San Lorenzo, los que habían laburado en la campaña y entre ellos estaba Damián Rosati, que se ve que estaba en el acto Lomas de Zamora y es quien maneja la moto", continuó Grabia.

Además detalló que la causa contra este barra por intento de homicidio se paralizó apenas ganó Milei las elecciones. "La causa avanzaba bastante, la habían elevado a juicio y, desde ese momento, nunca más supimos nada de esa causa", afirmó. "De hecho, cuando vi quién era este, lo llamé al dirigente y le digo, ¿cómo está tu causa? 'No, totalmente parada, ahora entiendo por qué'", completó.

Después, Espert dijo en una entrevista con Majul, que en realidad no se escapó de la caravana de Lomas, que se fue para no trompear a los manifestantes. "Un imbécil anduvo diciendo que huí, si yo me quedaba y fajaba a alguno iban a decir que soy violento", aseguró.