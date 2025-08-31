José Luis Espert dice que no "huyó" de los incidentes en Lomas de Zamora: "Si yo me quedaba y fajaba a uno..."

"Yo no voy a dar la pelea física hoy, porque no es el momento. Es el momento de la pelea de ideas. Por eso me fui", argumentó el libertario este domingo en una entrevista con Luis Majul.

El dirigente que tiende a mostrarse siempre provocador, ahora intentó mostrarse más moderado. "Un imbécil anda diciendo que yo huí. No es que huí, la pelea es de ideas, no física, porque si yo me quedaba y fajaba a uno, iban a decir 'Espert violento'", se justificó.

Sin embargo, Espert enseguida pareció contradecirse, a la hora de explicar por qué circulaba sin protección, arriesgándose a multas de tránsito. "¿Qué casco? Si estaban los orcos a metros a punto de deglutirnos", lamentó.

En otro tramo de la entrevista, el diputado se refirió a los escandalosos audios que salpican a Karina Milei, y si bien habló de operaciones, pareció confirmar el contenido. "Lo de Spagnuolo puede ser cierto, pero quiero verlo ahora en la Justicia", sostuvo.