Alejandro Fantino despedazó a José Luis Espert por la huida en Lomas de Zamora: "Corriste al pedo"
“Nunca vi correr a alguien así”, exclamó el periodista, mostrándose sorprendido por la manera en la que el “duro” candidato libertario abandonó la escena.
Nadie podría acusar a Alejandro Fantino de militar mediáticamente a favor de los “orcos kirchneristas”; muy por el contrario, ha dado suficientes muestras de fe libertaria, defendiendo con uñas y dientes la gestión de Javier Milei.
Sin embargo, no todos los funcionarios o referentes de La Libertad Avanza (LLA), ni siquiera los más cercanos al Presidente, parecen estar a salvo de las críticas del periodista ahora centrado en la política, pero que hizo carrera en el mundo futbolístico.
En concreto, en esta ocasión apuntó contra José Luis Espert, el candidato oficialista para las próximas elecciones nacionales legislativas, quien ante los incidentes ocurridos en la caravana electoral de LLA en Lomas de Zamora, tuvo como primera reacción huir pavoridamente de la escena.
"José, corriste al pedo. A mí me pasa eso, me planto. Qué me podrás hacer… Matarme no creo que me mate”, dijo Fantino, relativizando que fuera un intento de magnicidio, como arriesgaron voceros oficiales y oficiosos.
“El pelado corrió como nunca vi a alguien correr así... La verdad, José, todo bien, pero no podés correr así”, se burló el periodista del libertario que vive amenazando con “bala” a quien se oponga al gobierno que integra.
El ¿descargo? de José Luis Espert por su morotizada huida
José Luis Espert no exhibió mucho coraje quien, vaya donde vaya, exhibe el rictus de capomafia con el cual pretende infundir miedo a las audiencias desprevenidas y, ante la adversidad, huye como cualquier desertor.
La escena generó cientos de memes en redes sociales con el diputado nacional libertario como protagonista; incluso sonrisas entre periodistas afines a la gestión libertaria, como Eduardo Feinman, que no dudó en calificar el hecho como lo que fue: una huida.
Sin embargo, para el propio Espert no se trató de eso, sino de… una huida para salvar el pellejo, según declaró.
“Cuando comienzan los hechos de violencia por parte del kirchnerismo, la custodia presidencial se pone a custodiar al Presidente; los demás estamos en un segundo plano. Y cuando quedo en segundo plano, quedo en bolas como Adán”, dijo el referente libertario.
En ese marco, aseveró que “se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme…”, y entonces huyó como pudo: en moto y sin casco, lo que se explica por la celeridad con la que tuvo que abandonar la escena que no pasó de ser una breve escaramuza.
