Alejandro Fantino despedazó a José Luis Espert por la huida en Lomas de Zamora: "Corriste al pedo"

fantino contra espert

El ¿descargo? de José Luis Espert por su morotizada huida

José Luis Espert no exhibió mucho coraje quien, vaya donde vaya, exhibe el rictus de capomafia con el cual pretende infundir miedo a las audiencias desprevenidas y, ante la adversidad, huye como cualquier desertor.

La escena generó cientos de memes en redes sociales con el diputado nacional libertario como protagonista; incluso sonrisas entre periodistas afines a la gestión libertaria, como Eduardo Feinman, que no dudó en calificar el hecho como lo que fue: una huida.

Sin embargo, para el propio Espert no se trató de eso, sino de… una huida para salvar el pellejo, según declaró.

“Cuando comienzan los hechos de violencia por parte del kirchnerismo, la custodia presidencial se pone a custodiar al Presidente; los demás estamos en un segundo plano. Y cuando quedo en segundo plano, quedo en bolas como Adán”, dijo el referente libertario.

En ese marco, aseveró que “se me venían los orcos a hacerme cualquier cosa menos cuidarme…”, y entonces huyó como pudo: en moto y sin casco, lo que se explica por la celeridad con la que tuvo que abandonar la escena que no pasó de ser una breve escaramuza.

espert huida lomas de zamora