María Eugenia Vidal contra el acuerdo con LLA: "Es malo para el PRO, para la gente y para el país"
La diputada nacional y ex gobernadora bonaerense decidió bajarse de la competencia electoral y cuestionó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza.
María Eugenia Vidal, diputada nacional, decidió no competir en las próximas elecciones y no dejó dudas de su postura criticando con dureza el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.
En una nota brindada al diario Clarín afirmó que la decisión no fue personal, argumentó que el acuerdo era "malo para el PRO, para la gente y para el país". Tras dejar su banca, la diputada del PRO se quedará afuera de cargos de peso en los próximos comicios.
La diputada considera que la decisión de no ser candidata se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. La expresidenta de la Fundación Pensar ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y les había comunicado que no participaría de las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.
La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires también dijo que la libertad de acción que el partido definió fue un error, ya que, en su opinión, “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. No obstante, la diputada aclaró que no se irá del PRO y que tampoco se presentaría como candidata por otra lista.
Durante la entrevista, María Eugenia Vidal afirmó que aceptó la decisión de su partido, pero que era "honesta diciendo que no la comparto ni la acompaño".
También se refirió a la actualidad política y a la gestión del presidente Javier Milei, a quien le reconoció el "coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal" y de haber bajado la inflación. Sin embargo, criticó el "insulto y la agresión" como estilo de comunicación, además de la falta de un presupuesto en el Congreso y los vetos presidenciales.
"No vale todo por un cargo"
"No vale todo por un cargo", aseguró Vidal luego de que se supiera el PRO irá en alianza con LLA en una boleta que se llamará "Alianza La Libertad Avanza", que será de color boleta, que tendrá solo candidatos libertarios en la categoría a senadores y que apenas aparecerán referentes del PRO en los puestos 5 y 6 de la lista de candidatos a Diputados.
