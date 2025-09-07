Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas pero hay que ir a votar"
El candidato a diputado por Fuerza Patria para las elecciones de octubre manifestó su confianza en la jornada electoral de este domingo. "Hay que ir a votar, es un muy lindo día", resaltó optimista.
"En el cuarto oscuro se define mucho" sostuvo el líder de Fuerza Patria. Dijo que esperará los resultados en la búnker de La Plata donde se reúne Fuerza Patria. "Cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre es muy importante", expresó. "Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado pero después del asado hay que ir y el que no tiene para asado y se está comiendo un guiso con más razón tiene que ir", manifestó Grabois.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
