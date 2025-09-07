Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas pero hay que ir a votar"

"En el cuarto oscuro se define mucho" sostuvo el líder de Fuerza Patria. Dijo que esperará los resultados en la búnker de La Plata donde se reúne Fuerza Patria. "Cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre es muy importante", expresó. "Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado pero después del asado hay que ir y el que no tiene para asado y se está comiendo un guiso con más razón tiene que ir", manifestó Grabois.