El Presto estalló contra Javier Milei tras la paliza en Provincia: "Pelotudo"

Al analizar los motivos por los cuales La Libertad Avanza perdió el domingo, “El Presto” sostuvo que se debió, en parte, a que “los bonaerenses le dieron la espalda al Presidente” por la falta de resultados económicos y los escándalos internos en el Gobierno, así como también los constantes ataques a “figuras aliadas” como a la dirigencia política y los seguidores del PRO que lo apoyaron durante el balotaje con Sergio Massa en 2023.

“Los bonaerenses le dieron la espalda al Presidente. La microeconomía no arranca y la gente ya hizo un esfuerzo suficiente. El Gobierno pidió esfuerzo y la gente se ajustó hasta donde no pudo. ¿Y con qué les respondió el Gobierno? ¿Les respondió siendo solidarios, empáticos? Les respondieron con los escándalos de las valijas, con el escándalo $Libra. Le respondieron con meter familiares en el Estado, con meter kirchneristas en el Gobierno, con esconder datos oficiales, con los escándalos continuos de Lilia Lemoine, con las peleas constantes, con la burla a los discapacitados, con la falta de humanismo hacia los jubilados y, en lugar de explicar las cosas bien, todo era griterío y violencia”, enumeró el comunicador.

Acto seguido, El Presto cuestionó con dureza la actitud de Milei frente a artistas que no comparten su ideología política: "Todo eso le termina quemando las psiquis a la gente. La gente no quiere escuchar más peleas entre políticos. La gente no tiene más ganas de escuchar griteríos estúpidos. No quiere más elegir entre el menos malo. La gente que apoyó a Javier Miley durante el balotage contra Sergio Massa no quiere escuchar más a Lilia Lemoine gritar. No quiere ver más a Javier Milei peleándose con Lali Expósito", lanzó.

Y agregó: “El Presidente no está para pelearse con una pelot...como Lali Expósito. Es el Presidente de la República. El Presidente no puede estar peleándose con María Becerra. ¡No puede, no puede porque es el presidente de la República! No puede estar poniéndole sobrenombres a cuanto anormal que se dice artista lo critique".

presto milei

“¿Sabe qué pasa, señor presidente? cuando el laburante que llega a las 11 de la noche cansado en la casa, prende el televisor y lo escucha al pelot... del Presidente de la República decir, ‘eh, digo, o sea, Lali Depósito, eh, digo, o sea, eh, María Becerra’, con periodistas que dicen, ‘qué divertido el presidente, el presidente es muy vivaz, es simpatiquísimo, mirá los sobrenombres que pone’... ¡Sos el presidente de la República, pedazo de pelot...!”.

“Todas esas cosas cansan a los votantes. Los votantes quieren paz. Los ciudadanos quieren paz. Quieren un tipo que se dedique a bajar la inflación, pero que también ponga orden en el Estado, en todos los ámbitos y que tenga altura para responder", analizó y siguió: “El Presidente no puede estar peleándose con todo el mundo. La gente quiere equilibrio fiscal. Es verdad, obvio que sí, por eso lo votaron, entre otras cosas, porque el Presidente proponía equilibrio fiscal, pero de nada sirve el equilibrio fiscal si no hay equilibrio mental".

Finalmente, El Presto no dudó en cuestionar la influencia de Karina Milei y fue contundente al dar su opinión sobre las funciones que se le adjudican a la secretaria de la Presidencia: "La culpa es completamente entera, completa hasta el fondo de Javier Gerardo Milei, un presidente de casi 60 años que se comporta como un preadolescente que grita a los cuatro vientos, ‘mi hermana es el jefe, ella decide, está por sobre mí, yo le debo todo a mi hermana’". Y eso que ustedes naturalizaron es una completa falta de respeto a las instituciones y al pueblo argentino que lo votó".

"Un presidente no puede decir que tiene un jefe, porque el jefe es el presidente de la República y no hay nadie más arriba que el presidente. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No puede decir que tiene un jefe y que hace lo que le dice la hermana porque es una falta de respeto, porque si no para eso se postulaba Karina Milei y no él. Porque la gente, los votantes no votaron a Karina Milei, lo votaron a Javier Milei. Y el jefe del presidente de la República Argentina no puede ser una tarotista de venida en pastelera, sin ningún tipo de formación, que tarda más de un minuto y medio para decir ‘hola, buenas tardes a todos, estoy muy contenta de estar aquí’” y se traba. Un presidente no puede tener jefes", cerró.