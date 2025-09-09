El Gobierno compartió una imagen de la ¿nueva? mesa política nacional: "Con uñas y dientes"

El anuncio de esta iniciativa libertaria fue dado por Manuel Adorni, quien escribió en X: "El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo".

A su vez, el funcionario indicó que "el Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

"Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", completó el vocero este lunes.

image