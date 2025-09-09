Polémica en Estudiantes: invitaron a Esteban Trebucq a una charla y luego cancelaron el evento
El periodista militante de Javier Milei había sido anunciado en el ciclo Charlas Pinchas, pero tras el repudio en redes la Institución suspendió la actividad.
Estudiantes de La Plata quedó en el centro de una polémica en las últimas horas tras anunciar la participación de Esteban Trebucq en el ciclo Charlas Pinchas. El periodista, cercano a Javier Milei y reconocido hincha del Pincha, iba a disertar el viernes 12 de septiembre, pero la repercusión negativa en redes obligó al club a suspender el encuentro.
El lunes 8 de septiembre, el Pincha comunicó oficialmente que Trebucq disertaría el viernes 12 en el auditorio de UNO bajo el título “Estudiantes: Revolucionario de cuna”. La entrada iba a ser libre y gratuita, con ingreso por las calles 115 y 56. Sin embargo, el anuncio generó un inmediato rechazo en redes sociales, donde numerosos hinchas expresaron su descontento por la presencia del periodista identificado con el oficialismo nacional. Ante la escalada de críticas, la institución optó por suspender la actividad.
Un ciclo afectado por la controversia
Minutos después de la primera publicación, Estudiantes informó en sus redes sociales: “Por cuestiones de organización, la Charla Pincha prevista para el viernes 12 de septiembre en el Auditorio de UNO queda suspendida”. Sin lugar a dudas que el posteo no pasó para nada desapercibido y abrió la polémica nuevamente en las redes sociales aunque desde el club no se metieron mucho más en el tema.
Las Charlas Pinchas forman parte de la agenda cultural que el club ofrece a sus socios y suelen abordar diferentes temáticas vinculadas a la identidad del Pincha. Sin embargo, esta edición quedó marcada por la polémica y la reacción adversa de los hinchas en redes sociales en el medio de un clima tenso desde lo político que terminó escalando con el tremendo triunfo de Fuerza Patria en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.
