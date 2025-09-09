Polémica en Estudiantes: invitaron a Esteban Trebucq a una charla y luego cancelaron el evento

El lunes 8 de septiembre, el Pincha comunicó oficialmente que Trebucq disertaría el viernes 12 en el auditorio de UNO bajo el título “Estudiantes: Revolucionario de cuna”. La entrada iba a ser libre y gratuita, con ingreso por las calles 115 y 56. Sin embargo, el anuncio generó un inmediato rechazo en redes sociales, donde numerosos hinchas expresaron su descontento por la presencia del periodista identificado con el oficialismo nacional. Ante la escalada de críticas, la institución optó por suspender la actividad.