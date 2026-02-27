MinutoUno

El Senado aprobó la Reforma Laboral y dio luz verde a la baja en la edad de imputabilidad

Reforma Laboral en el Senado

Política
Reforma Laboral
Senado

Luego de dar luz verde a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, la Cámara convirtió en ley la Reforma Laboral.

EN VIVO

El Gobierno logró este viernes que el Senado diera luz verde a la Reforma a la Ley Penal Juvenil y que aprobara la Reforma laboral, antes de la apertura formal de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo para poder exhibirla allí como su gran victoria política.

La sesión, que tuvo su inicio a las 11, se da en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por decreto.

Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar ambos proyectos.

juliana di tullio reglamento

El minuto a minuto del debate de la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

El Senado aprobó la Reforma Laboral

Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, la Cámara alta dio luz verde a la norma de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo.

reforma laboral
Ahora, se debate la Reforma Laboral en el Senado

senado
El Senado aprobó la baja en la edad de imputabilidad a 14 años

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, la reforma a la Ley Penal Juvenil obtuvo luz verde en la Cámara alta.

reforma ley penal juvenil
Martín Goerling: “Es una ley del sentido común”

Martín Goerling, senador misionero del PRO, resaltó este viernes que la Reforma Penal Juvenil “es una ley del sentido común”.

“Me parece que esta es una ley del sentido común. Es una ley que viene a poner una solución a un problema que es real. Hace muchos años venimos viendo en Argentina la cantidad de menores que delinquen, que matan”, expuso.

Carlos Arce adelantó su voto positivo a la Reforma Penal Juvenil

El misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social, adelantó su voto positivo a la Reforma Penal Juvenil “en honor a las víctimas y sus familiares”.

“En el bloque recibimos muchísimas comunicaciones de diferentes entidades, muy respetables y atendibles, pero llegamos a una conclusión: el o los asesinos que tengan más de 14 años, o aquellos que cometieron un delito grave, no pueden estar caminando libremente por las calles”, indicó el senador.

La CGT ajusta su impugnación contra la reforma laboral: qué decisión clave tiene que tomar en tiempo récord

Los abogados cegetistas apuran la presentación en la Justicia contra el proyecto oficial, pero aún analizan si lo harán ante el fuero laboral o el contencioso administrativo. Los dirigentes sindicales buscan incidir en la reglamentación de la ley

Los abogados de la CGT trabajan contrarreloj para elaborar la impugnación ante la Justicia de la reforma laboral, pero se tomarán este fin de semana para definir, con la plana mayor cegetista, ante qué fuero harán la presentación: el laboral o el contencioso administrativo.

cgt tribunales
Juan Carlos Pagotto criticó que se sostenga una ley firmada por Videla, pero consideró que “hubo otros iguales o peores”

En su defensa de la reforma penal juvenil, el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto terminó lanzando una polémica frase.

Luego de un breve elogio a su “amigo” Carlos Saúl Menem, el legislador criticó que “hace 40 años tenemos la misma ley. 46, porque es de 1980″.

“Fue firmada por el que todo el mundo denigra y ha catalogado como el peor dictador del siglo XX, que es Jorge Rafael Videla. Yo creo que hubo otros iguales o peores, pero bueno, lo uno no justifica lo otro”, evaluó.

Fuerte operativo y tensión entre la Policía y manifestantes en el Congreso

Una jornada cargada de tensión se vive este viernes en la zona del Congreso, donde se desarrollaba el debate en el Senado por la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral. En paralelo a la discusión parlamentaria, manifestantes de distintas agrupaciones se concentraron en las inmediaciones y protagonizaron cruces con efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde temprano, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que implicó el corte preventivo del tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo. Las columnas de manifestantes se apostaron inicialmente en la Plaza Congreso, mientras las filas policiales avanzaban para liberar carriles y evitar bloqueos totales.

senado 1

Gerardo Zamora: "La reforma penal juvenil nace como una ley muerta por vulnerar el ordenamiento federal"

El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora advirtió que la reforma penal juvenil nacerá como "una ley muerta" si es aprobada de esta manera debido a que vulnera "el ordenamiento federal".

"De ser aprobada esta ley, uno de los problemas más graves, profundos e insalvables que son inconstitucionales, convertirán estas necesarias reformas en algo que prácticamente, al vulnerar el ordenamiento federal, nace como una ley muerta antes de nacer", sostuvo.

Atauche defendió la baja de imputabilidad: “Estamos viniendo a cambiar las cosas de verdad”

El senador por La Libertad Avanza sostuvo en su discurso en el recinto que “los mayores de 14 años entienden perfectamente qué están haciendo, entienden perfectamente las consecuencias de sus actos y tienen que ser reinsertados en la sociedad a través de un procedimiento”.

“Esta ley es un avance en una intención clara de este gobierno, un gobierno reformista que ataca de frente los problemas de la gente”, resaltó Atauche en su intervención, previo a destacar: “Es importante que lo recalquemos: estamos viniendo a cambiar las cosas de verdad”.

En ese marco, el senador libertario sentenció: “Es importante que lo recalquemos: estamos viniendo a cambiar las cosas de verdad. Estamos viniendo a hacer un cambio profundo en la estructura y la cultura de Argentina, una cultura que quedó totalmente rota y destruida. Cuando hablamos de criminalidad de menores, también vemos la destrucción cultural que se ve en muchas ciudades del país”.

La fuerte acusación de Juan Grabois a los Senadores: "Googleen Ley Banelco + Patricia Bullrich"

El dirigente social - y representante del peronismo - Juan Grabois lanzó un fuerte mensaje contra la senadora de La Libertad Avanza y los legisladores del justicialismo que anticiparon su voto a favor de la reforma laboral. "La única explicación por la que Diputados y Senadores que entraron a este Congreso en nombre del peronismo y de la justicia social voten este crimen laboral la tienen en esta foto. Googleen Ley Banelco + Patricia Bullrich".

Junto al texto, Grabois compartió una imagen de las inmediaciones del Congreso, en donde un manifestante sostiene un cartel que expresa "Banelco para comprar senadores".

Carolina Losada defendió la baja de punibilidad para "salvar más chicos"

La senadora santafesina de la UCR se pronunció a favor de la Reforma Penal Juvenil y puntualmente la baja en la edad de la imputabilidad al sostener que "es una gran herramienta, es un paso enorme y va a ayudar muchísimo".

"Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad imputabilidad vamos a salvar más chicos", marcó Losada durante su exposición.

Y en el mismo sentido, agregó: "No podemos no hacer nada respecto de este problema. Tenemos que mirar a las familias de víctimas de frente y darles una respuesta. Bajar la edad de imputabilidad es una gran herramienta, es un paso enorme y va a ayudar muchísimo".

Lucia Corpacci: “Este proyecto de ley no es más que una pantalla de distracción”

“Hoy venimos a tratar este proyecto de ley que la verdad no es más que una pantalla de distracción, tratando de que no se vea lo que está pasando en nuestro país. Este país que nos quieren hacer creer que es floreciente, que está mejor que nunca, cuando en realidad todos los días vemos en los diarios que más gente se queda sin trabajo”, apuntó la senadora justicialista por Catamarca Lucía Corpacci al momento de tomar la palabra.

Durante su intervención en el recinto de la Cámara Alta, la senadora retrucó: “Nosotros estamos para actuar con racionalidad y con humanidad ¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solamente a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir y no mejorar y no ayudar”.

Flavio Fama: “La democracia exige una doble empatía: comprender al joven y reconocer el dolor de las víctimas”

El senador por el radicalismo aseguró al momento de tomar la palabra que el nuevo régimen penal juvenil excede la discusión sobre la edad de imputabilidad y planteó que se trata de una revisión integral del rol del Estado. “Hoy estamos discutiendo lo que supongo será una nueva ley penal juvenil, pero lo que estamos debatiendo no es exclusivamente la baja de la edad. No estamos discutiendo acá un número. No es una cuestión solamente de si son 16 o 14 los años de fecha tope”, enfatizó.

Luego remarcó: “Lo que estamos discutiendo acá es cómo responde un Estado democrático cuando fracasan las otras instancias: la casa, la escuela, la prevención, la contención social. En definitiva, la política pública ha fracasado”.

“La política no puede tener empatías selectivas. No solamente podemos comprender la dinámica del delito juvenil. También tiene que haber justicia. También las familias que perdieron un hijo, que han sufrido delitos graves, que siguen sufriendo por ello, tienen que tener justicia. La democracia exige una doble empatía: comprender este contexto joven y reconocer el dolor de aquellos que sufren el delito”, concluyó.

Sesiones ordinarias 2026: quiénes dirán presente en el recinto

El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los gobernadores y la mayoría de los 257 diputados y los 72 senadores. Este miércoles se conoció como serán los ingresos para peatones y autos, además de qué calles estarán cortadas por el habitual operativo policial.

Juliana Di Tullio cruzó a Patricia Bullrich por la actitud de un senador de LLA

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad, que La Libertad Avanza busca aprobar este viernes, derivó en un cruce reglamentario dentro del recinto. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, cuestionó la intervención del legislador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, quien leyó su discurso al momento de defender el proyecto. Según planteó, esa modalidad contraviene las normas internas de la Cámara.

En su primera intervención, Di Tullio se dirigió a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para que hiciera cumplir el reglamento. “No es mi ánimo pelear. No me voy a cansar de pedirle a usted que haga cumplir el reglamento”, señaló al introducir su objeción respecto de la lectura del discurso, práctica que —remarcó— no está permitida.

Acto seguido, y mientras exhibía el texto reglamentario, interpeló directamente a Guzmán Coraita: “Mire, se lo muestro. El reglamento ordena el debate. Dice lo que está permitido, lo que se puede, lo que no se puede. Y usted no puede leer, no puede”.

La situación no quedó ahí y siguió escalando ya que la senadora Patricia Bullrich intervino en el conflicto desde su banca, a lo que Di Tullio contestó: “Patricia, leé el reglamento. Dentro de las prohibiciones está la lectura. El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el reglamento porque está violando la Constitución. Es una vergüenza leer”.

Reforma laboral en el Senado: el Congreso está vallado

Ante el vallado instalado en las inmediaciones del Congreso, las personas que se acercaron para manifestarse en contra de la reforma laboral se distribuyeron sobre la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña. También se registran concentraciones frente al Senado.

Por su parte, la Policía Federal se encuentra posicionada a 100 y 50 metros de los dos escenarios montados en el lugar, que pertenecen a distintos sectores.

José Mayans anticipó que el bloque justicialista "vota en pleno en contra" de la reforma laboral

En el inicio de la sesión, el senador formoseño, José Mayans, afirmó que el proyecto impulsado por el Gobierno es "una ley que viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales". En este sentido, adelantó: “Nuestro bloque justicialista vota en pleno en contra de esta ley, que obviamente va a causar serios problemas sociales en la República Argentina”.

Las críticas de Mayans apuntó a las FAL y subrayó: “les roba a los jubilados 2.500 millones de dólares, que va a afectar duramente al sistema previsional argentino”.

Versiones cruzadas por el Régimen Penal Juvenil

Desde la oposición cuestionan, además de la salud mental y los derechos humanos, el financiamiento de la ley, si dependerá de Nación o recaerá en las provincias.

Desde el oficialismo, en tanto, aseguran que "se trata de una reforma que tiene pilares claros: la protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito, la tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias, la justicia real y la protección de la sociedad en su conjunto”.

Los manifestantes se concentran en la zona del Congreso

Después de haber sido reprimidos durante las primeras horas de la mañana, se suman más columnas de sindicatos, docentes y militantes a las inmediaciones del Congreso mientras puertas adentro se debate la reforma laboral.

Desde el Gobierno ampliaron el operativo y reforzaron su presencia con más oficiales en las cercanías.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.

El debate comienza con la discusión del Régimen Penal Juvenil

El Gobierno intenta bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Comenzó la sesión en el recinto

Inició de manera oficial la sesión especial en el Senado.

Contundente reclamo de un delivery en la marcha contra la Reforma Laboral: "Milei tomátelas, el pueblo tiene hambre"

El trabajador precarizado se acercó al móvil de C5N para manifestar su descontento con el Gobierno.

delibery reforma laboral

Masiva marcha de ATE, UOM y Aceiteros en contra de la Reforma Laboral

Los sindicatos movilizan al Senado donde el oficialismo busca convertir en Ley el proyecto.

Marcha ATE UOM Aceiteros Reforma Laboral

El oficialismo logró el quórum y hay sesión en el Senado por la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

Arrancó el debate en la Cámara Alta para convertir en Ley los dos proyectos provenientes de Diputados.

Patricia Bullrich negó que el oficialismo vaya a insistir con las licencias médicas en la Reforma Laboral

La senadora oficialista rechazó la versión de cambios en el régimen por enfermedades o accidentes inculpables.

Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta contra la Reforma Laboral

Organizaciones sociales y militantes de izquierda bloquean la avenida porteña.

corte 9 de julio obelisco

Así cortaron la Panamericana los trabajadores de Fate en protesta contra la Reforma Laboral

Los empleados de la histórica fábrica de neumáticos argentina se manifiestan sobre la autovía.

fate panamericana

Mientras que en Argentina se debate la Reforma Laboral, en Alemania está a prueba trabajar 4 días a la semana

El modelo previsto en el ensayo mantenía el 100% del salario a cambio de trabajar el 80% del tiempo.

La CGT tomó una disruptiva decisión para después de que se apruebe la Reforma Laboral

La CGT no realizará un nuevo paro general. Su gran apuesta es declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Laboral tras su avance en el Senado.

El fondo de cese laboral pone en riesgo el corazón del sistema previsional

Fabián Montaño (APOPS) advierte que el fondo de cese laboral desvía recursos de la ANSES hacia el sector financiero, debilitando el sistema previsional público.

