El Senado aprobó la Reforma Laboral y dio luz verde a la baja en la edad de imputabilidad

Juliana Di Tullio cruzó a Patricia Bullrich por la actitud de un senador de LLA

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad, que La Libertad Avanza busca aprobar este viernes, derivó en un cruce reglamentario dentro del recinto. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, cuestionó la intervención del legislador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, quien leyó su discurso al momento de defender el proyecto. Según planteó, esa modalidad contraviene las normas internas de la Cámara.

En su primera intervención, Di Tullio se dirigió a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para que hiciera cumplir el reglamento. “No es mi ánimo pelear. No me voy a cansar de pedirle a usted que haga cumplir el reglamento”, señaló al introducir su objeción respecto de la lectura del discurso, práctica que —remarcó— no está permitida.

Acto seguido, y mientras exhibía el texto reglamentario, interpeló directamente a Guzmán Coraita: “Mire, se lo muestro. El reglamento ordena el debate. Dice lo que está permitido, lo que se puede, lo que no se puede. Y usted no puede leer, no puede”.

La situación no quedó ahí y siguió escalando ya que la senadora Patricia Bullrich intervino en el conflicto desde su banca, a lo que Di Tullio contestó: “Patricia, leé el reglamento. Dentro de las prohibiciones está la lectura. El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el reglamento porque está violando la Constitución. Es una vergüenza leer”.