El Senado aprobó la Reforma Laboral y dio luz verde a la baja en la edad de imputabilidad

El Senado aprobó la Reforma Laboral
Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, la Cámara alta dio luz verde a la norma de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo.
EN VIVOCongreso
Luego de dar luz verde a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, la Cámara convirtió en ley la Reforma Laboral.
27 de febrero | 22:37
27 de febrero | 19:25
27 de febrero | 18:19
27 de febrero | 17:00
27 de febrero | 16:55
27 de febrero | 16:45
27 de febrero | 16:30
27 de febrero | 16:21
27 de febrero | 15:57
27 de febrero | 15:25
27 de febrero | 14:58
27 de febrero | 14:51
27 de febrero | 14:47
27 de febrero | 14:30
27 de febrero | 14:23
27 de febrero | 13:40
27 de febrero | 13:30
27 de febrero | 12:43
27 de febrero | 12:37
27 de febrero | 12:07
27 de febrero | 11:45
27 de febrero | 11:35
27 de febrero | 11:16
27 de febrero | 12:33
27 de febrero | 11:54
27 de febrero | 11:16
27 de febrero | 10:36
27 de febrero | 07:46
27 de febrero | 07:30
27 de febrero | 07:09
27 de febrero | 07:08
27 de febrero | 07:08
El Gobierno logró este viernes que el Senado diera luz verde a la Reforma a la Ley Penal Juvenil y que aprobara la Reforma laboral, antes de la apertura formal de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo para poder exhibirla allí como su gran victoria política.
La sesión, que tuvo su inicio a las 11, se da en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por decreto.
Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar ambos proyectos.
Dejá tu comentario