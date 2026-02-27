MinutoUno

Contundente reclamo de un delivery en la marcha contra la Reforma Laboral: "Milei, tomátelas: el pueblo tiene hambre"

El trabajador precarizado se acercó al móvil de C5N para manifestar su descontento con el Gobierno.

Luego de la tensión en el Obelisco, los manifestantes de izquierda y organizaciones sociales cortan Avenida de Mayo.

La Policía de la Ciudad armó un cordón con escudos para que las personas caminen por la vereda y eviten protestar sobre la calle.

En medio de la manifestación, uno hombre que trabaja de delivery le hizo un contundente reclamo al presidente Javier Milei. “Tómatela, estamos trabajando”, dijo ante las cámaras de C5N.

