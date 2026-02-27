Contundente reclamo de un delivery en la marcha contra la Reforma Laboral: "Milei, tomátelas: el pueblo tiene hambre"
El trabajador precarizado se acercó al móvil de C5N para manifestar su descontento con el Gobierno.
Luego de la tensión en el Obelisco, los manifestantes de izquierda y organizaciones sociales cortan Avenida de Mayo.
La Policía de la Ciudad armó un cordón con escudos para que las personas caminen por la vereda y eviten protestar sobre la calle.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario