Fuerte operativo y tensión entre la Policía y manifestantes en el Congreso
Mientras el Senado analizaba la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, se registraron momentos de tensión entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
Una jornada cargada de tensión se vive este viernes en la zona del Congreso, donde se desarrollaba el debate en el Senado por la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral. En paralelo a la discusión parlamentaria, manifestantes de distintas agrupaciones se concentraron en las inmediaciones y protagonizaron cruces con efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde temprano, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que implicó el corte preventivo del tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo. Las columnas de manifestantes se apostaron inicialmente en la Plaza Congreso, mientras las filas policiales avanzaban para liberar carriles y evitar bloqueos totales.
El foco de conflicto, sin embargo, se había iniciado horas antes en la zona del Obelisco de Buenos Aires. Allí, agrupaciones interrumpieron la circulación en avenidas clave como 9 de Julio y Corrientes, generando complicaciones para automovilistas y transporte público. En ese contexto se produjeron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad. Según fuentes oficiales, tres efectivos resultaron agredidos y tres personas fueron detenidas.
Con el correr de la mañana, y tras los incidentes iniciales, los manifestantes se desplazaron hacia el Congreso, donde el debate legislativo comenzó alrededor de las 11. El movimiento generó nuevos cortes y desvíos en avenidas como De Mayo, Rivadavia, Entre Ríos y Callao, entre otras. Las autoridades recomendaron evitar la zona ante el fuerte operativo y la posibilidad de nuevas concentraciones.
El Gobierno nacional dispuso además un perímetro de seguridad específico para la prensa, delimitado en el sector de Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos. Allí se estableció un corredor destinado a los trabajadores de medios, mientras las fuerzas federales se posicionaban en paralelo a la avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
La protesta se desarrolló en un clima de fuerte tensión política, en medio de un debate legislativo que despierta posiciones encontradas. Mientras dentro del recinto los senadores intercambiaban argumentos sobre los proyectos en tratamiento, en las calles el despliegue de seguridad y las manifestaciones marcaron una jornada atravesada por el conflicto y la incertidumbre en el centro porteño.
