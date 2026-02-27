Fuerte operativo y tensión entre la Policía y manifestantes en el Congreso

Una jornada cargada de tensión se vive este viernes en la zona del Congreso, donde se desarrollaba el debate en el Senado por la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral. En paralelo a la discusión parlamentaria, manifestantes de distintas agrupaciones se concentraron en las inmediaciones y protagonizaron cruces con efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.