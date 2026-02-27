Javier Milei y Patricia Bullrich celebraron la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado: "Histórico"

No es para menos: la Cámara alta convalidó este viernes la norma que implica la reducción de indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, el fin de las horas extras, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

Embed