Javier Milei y Patricia Bullrich celebraron la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado: "Histórico"
El Presidente y la jefa del bloque de La Libertad Avanza se mostraron eufóricos luego del amplio margen con que se aprobó la flexibilización laboral.
Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a bloques aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de Reforma Laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.
La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia).
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.
Al final de la sesión, la exministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei, quien sabrá destacarla en su discurso del domingo ante la Asamblea Legislativa.
De hecho, el Presidente celebró la votación mediante las redes sociales, calificando la sanción como un hecho “histórico. Tenemos modernización laboral. VLLC!”, publicó, para luego dar sus “felicitaciones a LLA y aliados”.
No es para menos: la Cámara alta convalidó este viernes la norma que implica la reducción de indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, el fin de las horas extras, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
