El Senado debate este miércoles la Reforma Laboral

Adiós a la indemnización: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los cambios más profundos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el Título II del proyecto, los empleadores deberán realizar una "contribución mensual obligatoria" que oscilará entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, dependiendo del tamaño de la empresa.

Este fondo capitalizable funcionará como un seguro de desempleo privado. Las empresas podrán optar por este sistema para reemplazar la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT. El objetivo es que, ante un despido o retiro, el trabajador cobre de su cuenta individual, sin que la empresa deba desembolsar una suma millonaria de golpe.