El Gobierno acelera la Reforma Laboral y extiende las sesiones extraordinarias

Este mismo escenario le sucedió al Ejecutivo en diciembre 2025, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando evaluaron extender las sesiones para debatir la iniciativa de "Modernización Laboral" impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea fue resistida por legisladores que consideraban inviable sesionar en pleno período vacacional.

La reforma laboral sigue siendo una prioridad y para garantizar su aprobación, el Gobierno habilitó más de 20 modificaciones en el articulado, aunque mantiene una posición firme respecto de la reducción del Impuesto a las Ganancias, un punto cuestionado por gobernadores, incluso aliados, por su impacto en la recaudación provincial.

El objetivo final es llegar al 1 de marzo, cuando el Javier Milei haga su performance frente al recinto, con los principales proyectos ya encaminados. En función de ese esquema, algunas iniciativas quedaron para una etapa posterior, como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.