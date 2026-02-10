El Gobierno acelera la Reforma Laboral y extiende las sesiones extraordinarias
Serán hasta el 28 de febrero y apunta a llegar a la Asamblea Legislativa con el proyecto aprobado o en su tramo final.
El gobierno nacional resolvió extender hasta el sábado 28 de febrero las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de llegar a la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo con la Reforma Laboral aprobada.
La decisión fue tomada en el marco de las reuniones de la mesa política y será formalizada a través de un nuevo decreto presidencial, la discusión venía madurando desde hace varios días ante el ajustado calendario parlamentario, condicionado además por los feriados de Carnaval.
Asimismo y según informó la periodista Sofía Rojas en Infobae, uno de los principales obstáculos es la emisión de los dictámenes. Desde el oficialismo admiten que, en el escenario ideal, deberían estar listos antes del 18 de febrero, ya que el receso del lunes 16 y martes 17 reduce los tiempos operativos y se suma la posibilidad de que varios diputados viajen a sus provincias.
A esto se agrega una norma del reglamento de la Cámara de Diputados que establece que, cuando restan diez días o menos para el cierre del período de sesiones, los dictámenes pierden efecto práctico.
Desde Balcarce 50 reconocen que el cronograma inicial tuvo falencias, aunque destacan que la prórroga permitirá avanzar con uno de los ejes centrales de la agenda oficial, como es la reforma laboral. El debate comenzará este miércoles en el Senado, con la intención de que el proyecto sea tratado luego en Diputados sin modificaciones sustanciales.
Este mismo escenario le sucedió al Ejecutivo en diciembre 2025, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando evaluaron extender las sesiones para debatir la iniciativa de "Modernización Laboral" impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea fue resistida por legisladores que consideraban inviable sesionar en pleno período vacacional.
La reforma laboral sigue siendo una prioridad y para garantizar su aprobación, el Gobierno habilitó más de 20 modificaciones en el articulado, aunque mantiene una posición firme respecto de la reducción del Impuesto a las Ganancias, un punto cuestionado por gobernadores, incluso aliados, por su impacto en la recaudación provincial.
El objetivo final es llegar al 1 de marzo, cuando el Javier Milei haga su performance frente al recinto, con los principales proyectos ya encaminados. En función de ese esquema, algunas iniciativas quedaron para una etapa posterior, como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.
