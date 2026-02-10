Video viral de la Reforma Laboral: la desesperación de una madre que no consigue turnos en la obra social

Reforma laboral: los cuatro cambios clave a favor de los trabajadores

Tras la reunión clave entre el Gobierno, los gobernadores y la CGT, comenzaron a delinearse los puntos de acuerdo para avanzar con la ley. Si bien la negociación no está cerrada, existen cuatro modificaciones sustanciales en la reforma laboral que beneficiarían directamente a los trabajadores y garantizarían derechos adquiridos que la versión original ponía en riesgo.

Estos cambios, que surgen del diálogo político de las últimas horas, apuntan a mantener la estructura de negociación colectiva y el financiamiento del sistema de salud sindical.

Paritarias por actividad y convenios

El primer punto fundamental es que las paritarias seguirían siendo por actividad, descartando la idea inicial de negociar por empresa. Esto sería beneficioso porque garantiza un piso salarial: ninguna compañía podría pagar menos que ese mínimo del sector. De ahí para arriba, se negociarían las mejoras.

Además, los convenios colectivos no caerían, manteniéndose la llamada ultraactividad. Esto es muy relevante porque todos los beneficios de cada convenio seguirían vigentes. Por ejemplo: si hoy tenés horas extras pagas, seguirían siéndolo aunque la ley fije un Banco de Horas, ya que se respetarían los acuerdos previos.

Obras sociales y cuota sindical

En cuanto a la salud y el financiamiento gremial, las negociaciones indican que las obras sociales de los sindicatos seguirían recibiendo el 6% del aporte patronal, frenando la intención oficial de bajarlo al 5%.

Finalmente, el pago de la cuota solidaria del 2% a los sindicatos se mantendría tal como funciona actualmente, eliminando la cláusula del proyecto que pretendía hacerlo voluntario.