Video viral de la Reforma Laboral: la desesperación de una madre que no consigue turnos en la obra social
El spot muestra la angustia de una madre que no consigue atención médica para su hijo y advierte sobre el impacto de la reforma laboral en las obras sociales.
En las últimas horas se viralizó en redes sociales un duro spot contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, en el que se advierte sobre el impacto que la iniciativa podría tener en el financiamiento de las obras sociales y en la cobertura de salud de las familias trabajadoras.
El spot realizado y difundido por el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), muestra a una mujer sentada en un bar, hablando por teléfono visiblemente angustiada mientras intenta, sin éxito, conseguir un turno médico para su hijo. La escena, breve y cruda, se completa con un mensaje final que refuerza la idea: "La reforma laboral de Milei desfinancia las obras sociales y deja a tu familia sin cobertura. No es modernización, es precarización".
En contexto, desde el gremio explicaron que la pieza fue producida íntegramente "por trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual como parte del compromiso colectivo en defensa de nuestros derechos".
El video generó un fuerte impacto y una rápida circulación en las redes sociales, con reacciones que atravesaron tanto a sectores críticos de la Reforma Laboral como a cuentas vinculadas a la administración libertaria. Mientras que desde el movimiento sindical y espacios opositores destacaron la potencia del mensaje y su anclaje en una situaciones cotidianas, desde sectores libertarios lo calificaron como una "campaña del miedo".
Reforma laboral: los cuatro cambios clave a favor de los trabajadores
Tras la reunión clave entre el Gobierno, los gobernadores y la CGT, comenzaron a delinearse los puntos de acuerdo para avanzar con la ley. Si bien la negociación no está cerrada, existen cuatro modificaciones sustanciales en la reforma laboral que beneficiarían directamente a los trabajadores y garantizarían derechos adquiridos que la versión original ponía en riesgo.
Estos cambios, que surgen del diálogo político de las últimas horas, apuntan a mantener la estructura de negociación colectiva y el financiamiento del sistema de salud sindical.
Paritarias por actividad y convenios
El primer punto fundamental es que las paritarias seguirían siendo por actividad, descartando la idea inicial de negociar por empresa. Esto sería beneficioso porque garantiza un piso salarial: ninguna compañía podría pagar menos que ese mínimo del sector. De ahí para arriba, se negociarían las mejoras.
Además, los convenios colectivos no caerían, manteniéndose la llamada ultraactividad. Esto es muy relevante porque todos los beneficios de cada convenio seguirían vigentes. Por ejemplo: si hoy tenés horas extras pagas, seguirían siéndolo aunque la ley fije un Banco de Horas, ya que se respetarían los acuerdos previos.
Obras sociales y cuota sindical
En cuanto a la salud y el financiamiento gremial, las negociaciones indican que las obras sociales de los sindicatos seguirían recibiendo el 6% del aporte patronal, frenando la intención oficial de bajarlo al 5%.
Finalmente, el pago de la cuota solidaria del 2% a los sindicatos se mantendría tal como funciona actualmente, eliminando la cláusula del proyecto que pretendía hacerlo voluntario.
