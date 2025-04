El vocero de José Alperovich rompió el silencio sobre el romance con Marianela Mirra: qué dijo

Más adelante, el vocero explicó los motivos por los cuales la familia evitó pronunciarse públicamente hasta ahora: “La familia está completamente enfocada en la salud de José y en la causa judicial que atraviesa. Están buscando que se le conceda la prisión domiciliaria por cuestiones médicas. Lo último que quieren es que se hable de él en los medios. Un perfil bajo ayuda a que la Justicia actúe sin presiones externas”.

“La familia está lejos de estar conforme con lo que está pasando. No mantienen ningún tipo de vínculo con Marianela Mirra. La única relación que existe es entre ella y José”, aclaró con énfasis.

Consultado sobre la supuesta conversación entre Marianela y Yanina Latorre, que fue difundida en el programa de la panelista, Molina expresó sus dudas: “Hasta donde tengo entendido, es poco probable que Marianela haya hablado con Yanina. Por lo que sé, no atendió a nadie y únicamente se expresó en redes sociales. Me comuniqué con todos los canales y nadie logró hablar con ella”. Y cerró con una afirmación tajante: “Es más, me animo a decir que es falso que Marianela le haya contestado a Yanina Latorre”.

