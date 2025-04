La furia de Marianela Mirra con un programa de TV tras confirmar su relación con José Alperovich: "Ojalá se mueran"

En las últimas horas, una productora de El run run se comunicó con la mediática a raíz de sus dichos contra Jorge Rial, pero la respuesta que recibió no fue la mejor y la situación se puso más tensa.

Este domingo, cuando comenzó el ciclo, Diana se mostró sorprendida por el nivel de violencia que destiló Marianela en sus mensajes. “Hola Marianela, ¿cómo va? Soy productora de Crónica y te contacto porque abordamos tu caso hoy”, se puede leer en las capturas que exhibieron en pantalla.

“Sinceramente nos interesa contar con tu palabra, saber cómo estás, cómo te sentís con este revuelo”, agregó la productora. “Jamás van a contar con mi palabra. Tienen una grosería única, de los más dañinos que vi y escuché. Ojalá se mueran”, obtuvo la joven como respuesta.

Atónita ante semejante respuesta, la productora le preguntó: “Por qué me decís esto?”. “Por todo. No tienen idea y son unos atrevidos sinvergüenzas”, le respondió Marianela a la joven, furiosa por el tratamiento del tema por parte del panel.

Embed - Marianela Mirra rompió el silencio y arremetió contra El Run Run

Revelaron la reacción de la familia de José Alperovich a su romance con Marianela Mirra

Luego de que se confirmara la relación entre el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por 3 hechos de abuso sexual, y la ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, surgieron rumores sobre una posible boda entre la pareja y la familia del exgobernador habría reaccionó.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, el periodista tucumano Juan Luna reveló detalles desconocidos de como se vivió la situación en la familia del político.

“Yo pude chequear algunas cosas con la familia Alperovich y con su entorno y lo que me dicen ellos es que esta confirmación de romance puede ser perjudicial para la situación procesal de Alperovich”, comenzó diciendo el periodista tucumano.

Siguiendo con su información, Juan Luna afirmó: “Alperovich cumple años 70 años el 13 de abril, hicieron el pedido para que lo vean médicos por su situación deteriorada y el juez tiene que decidir si le da o no la prisión domiciliaria. La familia dice ´todo esto es perjudicial´ y creen que Alperovich no dio el ok para que esto se sepa"

“Desde la familia Alperovich ponen en duda que José le haya dado el ok a Marianela para que cuente esto”, agregó el cronista y luego brindó más detalles.

“Te puedo contar que Marianela no tiene relación con la familia de José y solamente uno de los hijos conoce a Marianela. El resto no la ha conocido. Marianela es una mujer que no se la ve, tiene perfil bajo”, dijo al respecto Luna.

Y concluyó: “La familia no tiene relación con Marianela y no cae bien su figura”.