Elecciones 2025 en CABA: La Libertad Avanza y el PRO cerraron listas y el peronismo confirmó a Itaí Hagman
Este domingo cerraron las listas para las elecciones de octubre próximo y en la Ciudad de Buenos Aires quedó todo definido.
Con el cierre de listas rumbo a octubre, las principales fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires ya definieron sus candidatos para Senadores y Diputados nacionales. El oficialismo nacional selló su alianza con el PRO porteño, mientras que el peronismo confirmó la sorpresa al poner al economista Itaí Hagman al tope de la boleta para la Cámara baja.
La Libertad Avanza + PRO: Bullrich a la cabeza
La boleta para el Senado de la Alianza La Libertad Avanza-PRO estará encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por el economista Agustín Monteverde, quien tendrá como misión defender los números del Gobierno en la Cámara alta.
Entre los suplentes aparecen Pilar Ramírez, presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, y Carlos Torrendell, secretario de Educación.
En Diputados, la lista estará liderada por el abogado Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman (Fundación Judaica), Nicolás Emma (diputado libertario) y Sabrina Ajmechet (PRO). Recién en quinto y sexto lugar aparecen apellidos fuertes del macrismo: Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.
"Ellos son quienes van a defender todo lo que hemos hecho en estos años y son parte del equipo que sigue transformando la Ciudad", celebró el PRO porteño en un comunicado.
El peronismo apuesta a Hagman
En la vereda opositora, el PJ porteño sorprendió al colocar a Itaí Hagman al frente de la boleta para Diputados, acompañado por Raquel “Kelly” Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.
Para el Senado, Mariano Recalde buscará renovar su banca, con Ana Arias como segunda. La estrategia del espacio será confrontar con el ajuste a la universidad pública impulsado por Milei.
"El 26 de octubre votamos para ponerle un freno a la motosierra de Milei", lanzó Hagman al presentar la lista.
Ruptura y reacomodamientos en la oposición
El cierre también dejó fracturas. El frente Hagamos Futuro, que integraban la Coalición Cívica, Confianza Pública, el larretismo y el MID, se desarmó en las últimas horas. La CC competirá sola con Hernán Reyes en Diputados y Marcela Campagnoli en el Senado, mientras que Confianza Pública y la UCR confluyeron en Ciudadanos Unidos, que tendrá a Graciela Ocaña y Martín Lousteau como principales candidatos.
La izquierda y las nuevas fuerzas
El Frente de Izquierda (FIT-U) llevará a Myriam Bregman en Diputados y a Cristian Castillo en el Senado. El Nuevo MÁS postulará a Federico Winokur y Violeta Alonso para la Cámara baja.
En tanto, Potencia CABA (Republicanos Unidos y aliados) pondrá a Ricardo López Murphy en Diputados y al exmilitar Juan Martín Paleo en el Senado.
También debutará el espacio Movimiento Ciudadano, que tendrá al socialista santafesino Esteban Paulón como candidato a senador.
El condimento futbolero
Como en cada elección porteña, no faltan figuras del deporte. En esta oportunidad, el exfutbolista de Racing Claudio “Turco” García será candidato a diputado en la lista que encabezará Daniel Amoroso.
