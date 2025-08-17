Elecciones 2025 en CABA: La Libertad Avanza y el PRO cerraron listas y el peronismo confirmó a Itaí Hagman

El peronismo apuesta a Hagman

En la vereda opositora, el PJ porteño sorprendió al colocar a Itaí Hagman al frente de la boleta para Diputados, acompañado por Raquel “Kelly” Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

Para el Senado, Mariano Recalde buscará renovar su banca, con Ana Arias como segunda. La estrategia del espacio será confrontar con el ajuste a la universidad pública impulsado por Milei.

"El 26 de octubre votamos para ponerle un freno a la motosierra de Milei", lanzó Hagman al presentar la lista.

Ruptura y reacomodamientos en la oposición

El cierre también dejó fracturas. El frente Hagamos Futuro, que integraban la Coalición Cívica, Confianza Pública, el larretismo y el MID, se desarmó en las últimas horas. La CC competirá sola con Hernán Reyes en Diputados y Marcela Campagnoli en el Senado, mientras que Confianza Pública y la UCR confluyeron en Ciudadanos Unidos, que tendrá a Graciela Ocaña y Martín Lousteau como principales candidatos.

La izquierda y las nuevas fuerzas

El Frente de Izquierda (FIT-U) llevará a Myriam Bregman en Diputados y a Cristian Castillo en el Senado. El Nuevo MÁS postulará a Federico Winokur y Violeta Alonso para la Cámara baja.

En tanto, Potencia CABA (Republicanos Unidos y aliados) pondrá a Ricardo López Murphy en Diputados y al exmilitar Juan Martín Paleo en el Senado.

También debutará el espacio Movimiento Ciudadano, que tendrá al socialista santafesino Esteban Paulón como candidato a senador.

El condimento futbolero

Como en cada elección porteña, no faltan figuras del deporte. En esta oportunidad, el exfutbolista de Racing Claudio “Turco” García será candidato a diputado en la lista que encabezará Daniel Amoroso.