Elecciones bonaerenses: qué pasa con el dólar cripto hoy domingo tras la derrota del Gobierno

El rating de las elecciones: C5N lidera la cobertura de la paliza de Fuerza Patria a Javier Milei

C5N arrasa con la cobertura electoral y va al frente con 8.5 puntos de rating. Los detalles en la nota.

image

En una jornada marcada por la expectativa política, los canales de noticias compiten minuto a minuto por la atención de los televidentes. Según las últimas mediciones, C5N se ubica al frente con 8.5 puntos de rating, consolidando un liderazgo con amplia ventaja en la cobertura de las elecciones.

Detrás se posiciona Todo Noticias (6.2), seguido por LN+ (4.4), A24 (3.0) y Crónica TV (2.4). Más atrás aparecen América TV (2.1), Canal 26 (1.0), Canal 9 (0.8) y la TV Pública (0.2).

El escenario mediático refleja la tensión de una jornada clave, en la que se espera un posible revés para el Gobierno y donde la televisión en vivo se convierte en el principal termómetro de la coyuntura política.