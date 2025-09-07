Elecciones bonaerenses: qué pasa con el dólar cripto hoy domingo tras la derrota del Gobierno
Luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar cripto registró una fuerte suba y se posiciona cerca del límite superior de la banda de flotación.
El escenario político tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires comenzó a impactar de inmediato en el frente cambiario. Con los primeros resultados que muestran una fuerte derrota para La Libertad Avanza (LLA), el dólar cripto —que opera de forma ininterrumpida y suele anticipar la reacción del mercado— experimentó una marcada suba y encendió señales de alerta entre los operadores financieros.
Durante la noche del domingo, la cotización de esta divisa digital superó con amplitud los $1.400 y se acercó al límite superior de la banda de flotación.
En medio de un contexto ya tensionado, el llamado dólar cripto o Bitcoin se negociaba en torno a los $1.467, de acuerdo con la mediana de precios relevada por el sitio Coinmonitor en exchanges locales. Esto representa un incremento de $57 (+4%) en solo 24 horas, en un momento en que aún no se habían publicado los datos oficiales del escrutinio.
Ante este panorama se anticipa una jornada de alta tensión cambiaria para este lunes.
El rating de las elecciones: C5N lidera la cobertura de la paliza de Fuerza Patria a Javier Milei
C5N arrasa con la cobertura electoral y va al frente con 8.5 puntos de rating. Los detalles en la nota.
En una jornada marcada por la expectativa política, los canales de noticias compiten minuto a minuto por la atención de los televidentes. Según las últimas mediciones, C5N se ubica al frente con 8.5 puntos de rating, consolidando un liderazgo con amplia ventaja en la cobertura de las elecciones.
Detrás se posiciona Todo Noticias (6.2), seguido por LN+ (4.4), A24 (3.0) y Crónica TV (2.4). Más atrás aparecen América TV (2.1), Canal 26 (1.0), Canal 9 (0.8) y la TV Pública (0.2).
El escenario mediático refleja la tensión de una jornada clave, en la que se espera un posible revés para el Gobierno y donde la televisión en vivo se convierte en el principal termómetro de la coyuntura política.
