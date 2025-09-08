El video que compartió Axel Kicillof en TikTok tras su gran triunfo electoral: "Hermosa mañana, ¿verdad?"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires sigue celebrando el resultado de los comicios legislativos, que lo puso en lo más alto del peronismo.
Las elecciones legislativas bonaerenses dejaron dos caras de una misma moneda: la alegría de Fuerza Patria por una contundente victoria ante los libertarios y el desconcierto de La Libertad Avanza tras una diferencia porcentual inesperada respecto de su principal oponente. Por supuesto, el más feliz de todos fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue muy criticado por el desdoblamiento de los comicios y le terminó saliendo bien.
En este sentido, el líder provincial no dudó en festejar también en sus redes sociales. Luego de la celebración en el búnker peronista, Axel compartió un video en sus redes sociales con una ya reconocida frase de Guillermo Francella: "Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?".
El posteo tuvo lugar en la red social TikTok y no tardó en viralizarse. Con más de 10.000 likes y más de 300 comentarios, el gobernador continuó su goce del triunfo electoral. Algunos mensajes que le dejaron decían lo siguiente: "¡Vamos! Axel domó a los leoncitos"; "Mi futuro presidente"; "¿Alguien sabe qué hicieron la pintura violeta?", entre otros.
Axel Kicillof le pidió una reunión a Javier Milei: "Tené el coraje para trabajar y ponerse de acuerdo"
El mandatario provincial repasó lo que fue la jornada electoral, y aprovechó para exigirle al libertario, como hizo en otras oportunidades sin éxito, coordinar un encuentro para poder llevar a cabo acuerdos en beneficio de los bonaerenses.
"Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", expresó Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria.
A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. "Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura", sentenció.
"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo", manifestó el mandatario provincial.
