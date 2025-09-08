El video que compartió Axel Kicillof en TikTok tras su gran triunfo electoral: "Hermosa mañana, ¿verdad?"

"Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", expresó Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria.

kicillof reunion milei

A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. "Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura", sentenció.

"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo", manifestó el mandatario provincial.

axel kicillof Axel Kicillof y el gran triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.