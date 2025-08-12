Elecciones en Mar del Plata: imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Leonardo Gorri es actor, se presenta como "No soy Messi" y quiere ser candidato a concejal en las próximas elecciones en la "Feliz".
Leonardo Gorri, un influencer conocido como "No soy Messi", será candidato a concejal por Mar del Plata y pidió llevar el apellido del astro futbolístico en la boleta.
El actor, que se hizo conocido en la pandemia por su parecido con La Pulga, irá noveno en la lista para concejales de “Sentido Común Marplatense”, un partido vecinal de la ciudad balnearia. Lo llamativo es que pidió llevar su "apodo" en la boleta porque así es reconocido.
"He tenido la posibilidad de trabajar más de 10 años en el transporte público y recorrer esta hermosa ciudad, y como creador de contenido te digo que quiero que vuelva a brillar. Hay muchos creadores de contenidos, que se han acercado con propuestas y nuestro objetivo es ayudarlo para que puedan mostrar a Mar del Plata al mundo. Eso es tener sentido común", dice Leonardo Gorri en el spot de campaña que protagoniza.
Ante esto, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó su planteo alegando que el apellido Messi es una marca que está registrada por el jugador y que si lo autorizan se "apelaría a usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública a nivel internacional tan positivamente valorada, que le precede no sólo con el nombre como atributo de la personalidad sino como una marca registrada, generando una posible confusión en el electorado".
Antes de hacerse reconocido por redes sociales, Leonardo Gorri fue chofer de colectivos, taxi y camiones, y cuenta que siempre lo pararon en la calle para pedirle fotos por su parecido con Messi. "Mi esposa filmó cuando me decían que era parecido, y aunque tenía re pocos seguidores en ese momento, en unas horas tuvimos 4000 reproducciones. No lo podíamos creer", contó, al referirse al inicio de su carrera.
Pasada la pandemia, llegó una obra de teatro, contrataciones de marcas para viajar con la selección, miles de seguidores en redes sociales y, ahora, busca incursionar en la política de su amada ciudad.
