En la Fundación Faro, Javier Milei insistió con la "batalla cultural": "Son vampiros profesionales"

En cuanto a la economía nacional, el mandatario defendió la gestión de su equipo y refutó a sus críticos opositores con una frase provocadora. "Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un Gobierno honesto", argumentó.

En este sentido, y en un gesto de apoyo, Milei elogió efusivamente a su ministro de Economía, Luis Caputo, al que nuevamente calificó como "el mejor de la historia", además de agradecerle públicamente por su labor.

Finalmente, el jefe de Estado destacó el rol de la Fundación Faro como un "baluarte de la batalla cultural", agradeciendo especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien definió como uno de los "grandes artífices del cambio de paradigma cultural".

Milei concluyó su intervención alertando sobre las tácticas ideológicas de la izquierda y sentenció: "Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles".