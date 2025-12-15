En la Fundación Faro, Javier Milei insistió con la "batalla cultural": "Son vampiros profesionales"
El Presidente destacó la victoria en Chile de José Antonio Kast, y defendió la gestión económica del Gobierno libertario, pese a "no mirar la micro".
El presidente Javier Milei participó este lunes del evento de la Fundación Faro, donde reafirmó su visión del mundo, haciendo eje en la denominada "batalla cultural" contra la izquierda y el movimiento woke.
Milei inició su discurso condenando el reciente ataque terrorista islámico en Australia, donde murieron y resultaron heridas personas de la comunidad judía. "Avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma", lamentó, sosteniendo que la libertad es "el valor más sagrado de nuestra cultura occidental".
Al respecto, el Presidente lanzó una fuerte crítica al movimiento woke por, según él, haber exigido "mirar para otro lado" frente a hechos de extremismo y violencia, por lo que enfatizó: "Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal".
"Esta gente nunca se rinde, porque viven de chuparle la sangre al otro", sostuvo el libertario respecto de la "batalla cultural", e insistió: "Son vampiros profesionales. Nunca van a querer laburar, son vagos permanentes. Son expertos en buscar justificaciones para comerle el bolsillo a otra persona".
En el plano regional, Milei celebró el triunfo del presidente electo chileno, José Antonio Kast, a quien definió como un aliado clave. Consideró la victoria como "una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad".
En cuanto a la economía nacional, el mandatario defendió la gestión de su equipo y refutó a sus críticos opositores con una frase provocadora. "Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un Gobierno honesto", argumentó.
En este sentido, y en un gesto de apoyo, Milei elogió efusivamente a su ministro de Economía, Luis Caputo, al que nuevamente calificó como "el mejor de la historia", además de agradecerle públicamente por su labor.
Finalmente, el jefe de Estado destacó el rol de la Fundación Faro como un "baluarte de la batalla cultural", agradeciendo especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien definió como uno de los "grandes artífices del cambio de paradigma cultural".
Milei concluyó su intervención alertando sobre las tácticas ideológicas de la izquierda y sentenció: "Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles".
