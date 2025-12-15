La imprevista decisión de Javier Milei para sumar dos feriados antes de fin de año: a quiénes alcanza
Sorpresivamente, el Estado Nacional publicó en el Boletín Oficial el otorgamiento de dos nuevos asuetos para diciembre, que alcanza a una gran cantidad de argentinos.
Mientras muchos argentinos aguardan por el último feriado del 2025, el próximo jueves 25 de diciembre por la celebración de Navidad, y con la expectativa sobre si habrá o no descanso extendido con un fin de semana largo, el Gobierno de Javier Milei sorprendió este lunes al oficializar los asuetos para el 24 de diciembre y 31 de diciembre.
Pese a las expectativas de muchos argentinos, la gestión libertaria no agregó el feriado puente ni "día no laborable" para el viernes 26, truncando así la posibilidad de un fin de semana extralargo, que podía ser de hasta cuatro días.
Esta medida alinea el calendario con la postura del Gobierno de no aumentar los días de asueto con fines turísticos, lo que implicaba que la última semana del año solo iba a tener un día de descanso obligatorio.
Sin embargo, este lunes llegó la sorpresa en el Boletín Oficial, con el otorgamiento de los feriados para el 24 y 31 de diciembre, que serán gozados por un importante número de argentinos.
Quiénes tendrán feriado el 24 y 31 de diciembre, antes de Navidad y Año Nuevo.
El Gobierno oficializó, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial este lunes, el otorgamiento de asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.
La medida busca facilitar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero subraya que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía.
De esta manera, el calendario de fin de año se extiende para los trabajadores del Estado nacional. Los asuetos dispuestos abarcan las vísperas de las dos festividades principales:
- Martes 24 de Diciembre: Víspera de Navidad.
- Miércoles 31 de Diciembre: Víspera de Año Nuevo.
La normativa aclara que, si bien la mayoría de las dependencias públicas nacionales no atenderán al público durante ambas jornadas, el beneficio no es universal.
El decreto instruye expresamente a cada organismo a implementar las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales que no pueden interrumpirse.
Además, el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, las cuales deberán mantener su actividad habitual en esas jornadas.
La decisión del Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de permitir la organización familiar y los traslados en estas fechas tradicionales con la obligación de mantener la prestación de servicios clave.
