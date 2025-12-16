Javier Milei recibe este martes a su "amigo" José Antonio Kast en Casa Rosada
El encuentro tiene lugar luego del triunfo del ultraderechista en el balotaje, donde se impuso con el 58,17% de los votos para convertirse en el nuevo presidente de Chile.
El presidente Javier Milei recibe este martes al mediodía, en la Casa Rosada, al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien derrotó en el balotaje a la candidata Jeannette Jara.
Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta, que tuvo como ganador al ultraderechista, el mandatario argentino lo saludó exultante a través de su cuenta de X. En este sentido, utilizó su red social para manifestar su entusiasmo, celebrando "el aplastante triunfo" de su "amigo" Kast.
El mandatario argentino enmarcó la victoria en una lucha regional más amplia, y sentenció: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI".
Incluso este mismo lunes, en su intervención en la Fundación Faro, Milei volvió a celebrar la victoria del presidente electo de Chile, a quien definió como un aliado clave. Consideró la victoria como "una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad".
José Antonio Kast, presidente electo de Chile
El dirigente del Partido Republicano llegará al país tras imponerse en el balotaje presidencial con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente al 41,83% obtenido por la candidata del oficialismo.
La campaña del referente de la ultraderecha chilena se apoyó en tres ejes centrales: el combate a la inseguridad y el narcotráfico, la lucha contra la inmigración ilegal y una propuesta económica orientada a reformular el rol del Estado. "Vamos a restablecer el respeto a la ley. Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo", afirmó tras conocerse los resultados, durante su discurso en el barrio de Las Condes.
En esa misma intervención, el mandatario electo envió señales de unidad hacia el arco de la derecha chilena, saludando a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario; y a Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y referente de la centroderecha, quienes lo respaldaron luego de la primera vuelta.
El presidente electo también buscó ampliar su mensaje más allá de su espacio político: "Un Gobierno no se construye solo con los partidarios. Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros", expresó. Al tiempo que llamó a evitar cualquier forma de agresión: "No necesitamos atacar a nadie, porque nuestras ideas son mejores", concluyó.
