Javier Milei recibe este martes a su "amigo" José Antonio Kast en Casa Rosada

José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El dirigente del Partido Republicano llegará al país tras imponerse en el balotaje presidencial con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente al 41,83% obtenido por la candidata del oficialismo.

La campaña del referente de la ultraderecha chilena se apoyó en tres ejes centrales: el combate a la inseguridad y el narcotráfico, la lucha contra la inmigración ilegal y una propuesta económica orientada a reformular el rol del Estado. "Vamos a restablecer el respeto a la ley. Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo", afirmó tras conocerse los resultados, durante su discurso en el barrio de Las Condes.

En esa misma intervención, el mandatario electo envió señales de unidad hacia el arco de la derecha chilena, saludando a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario; y a Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y referente de la centroderecha, quienes lo respaldaron luego de la primera vuelta.

El presidente electo también buscó ampliar su mensaje más allá de su espacio político: "Un Gobierno no se construye solo con los partidarios. Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros", expresó. Al tiempo que llamó a evitar cualquier forma de agresión: "No necesitamos atacar a nadie, porque nuestras ideas son mejores", concluyó.