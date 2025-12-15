El drama de la familia que se intoxicó en all inclusive de Bayahíbe: "Me ofrecen noches gratis para callarme"
Una joven se volvió viral tras denunciar ser víctima de intoxicación masiva en un conocido resort de República Dominicana. En diálogo con minutouno.com, dio más detalles.
Abril Ruiz Dorman y su familia denunciaron una intoxicación masiva en el lujoso all-inclusive Iberostar Selection Hacienda Dominicus de Bayahíbe, República Dominicana, un caso que, según su testimonio, afectó a más de quince familias, la mayoría de ellas argentinas, y que relató en detalle a minutouno.com.
Lo que se planeó como un regalo para aliviar a su madre, paciente oncológica, se convirtió en una odisea sanitaria. "Mi mamá tuvo que suspender la medicación, que es una medicación de tipo oral, por el hecho de que la expulsaba. El Alfatinib es una medicación de reconversión genética en la cual no la puede dejar porque es un peligro, el cáncer puede volver a aparecer", detalló Abril.
La gravedad de la situación obligó a la familia a posponer los estudios de control oncológicos, que son rigurosos y se hacen cada tres meses. "Tuvimos mucho miedo de que se nos vaya. Nunca la vimos así", remarcó la joven a minutouno.com.
La intoxicación comenzó el 7 de diciembre, un día después de llegar. La sospecha de Abril, quien es nutricionista, se centra en el agua contaminada, ya sea por el hielo de las bebidas que creen se hizo con agua de la canilla, o por el agua "filtrada" que el hotel proveía en botellas, sin dar agua mineral.
Abril y su hermana también cayeron enfermas, sufriendo vómitos tan violentos que le causaron moretones en el abdomen.
El circuito de negligencia del hotel de Bayahíbe, según la denuncia
Por un lado, Abril lamentó la asistencia mínima del hotel, ya que contó que la enfermería del hotel cobraba $250 dólares para solo tomar la fiebre y dar sales de rehidratación.
Además, la chica denunció falta de higiene. "No limpiaban las mesas, vos te sentabas a comer y te pasaban la servilleta del cliente anterior... no había desinfección", sostuvo.
Por último, la Ruiz Dorman apuntó contra el resort por un diagnóstico descartado: niega la versión del hotel que atribuye los síntomas a un "norovirus de contacto", argumentando que cayeron en días distintos, algo que apuntaría más a una bacteria como Salmonella o Escherichia coli proveniente del agua o alimentos.
Denuncian intento de silencio a cambio de noches gratis en el hotel
Según contó Abril a minutouno.com, tras el reclamo formal, el hotel intentó primero compensarlas con regalos como masajes o reservaciones especiales. Sin embargo, cuando Abril subió la denuncia a su cuenta de Instagram con muchos seguidores, la respuesta escaló.
"El hotel se alerta y bajan un mail donde dicen, 'Che, esta persona tiene 88.000 seguidores, ojo porque está hablando'. Y ahí, bueno, me llamaron de Recursos Humanos ofreciéndome dos noches... y después me redobla la apuesta con cinco noches, que obviamente lo negué", reveló Ruiz Dorman.
Finalmente, según el relato, la cadena ofreció devolverles las siete noches. La condición del resarcimiento es lo que más indignó a la joven, y lamentó: "Lo único que quieren es callarme y que yo bajara el video. Es lo único que les importa y me lo dijeron ayer por teléfono, que estoy como arruinando la reputación del hotel. Les importa más eso que la salud de la gente".
Abril concluyó que, hasta el momento de su contacto, el ofrecimiento de la devolución de las siete noches no había sido formalizado por escrito, y confirmó que la familia continúa con síntomas y realizará estudios para identificar la bacteria.
Cuánto cuesta la noche en el hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus
El Iberostar Selection Hacienda Dominicus es un lujoso resort 5 estrellas, con servicio all inclusive, ubicado en la ciudad de Bayahibe, en República Dominicana; a aproximadamente una hora de la ciudad de Punta Cana.
El resort suele ser muy elegido por argentinos, especialmente en familia, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.
De acuerdo con el sitio Despegar, una semana de hospedaje all inclusive para dos personas en diciembre cuesta $12.887.932. Este valor no incluye los áreos, que ronda entre 700 y 1.000 por persona.
Para febrero, por caso, el valor puede ser de $7.451.732, siempre según la mencionada agencia de viajes online.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario