El drama de la familia que se intoxicó en all inclusive de Bayahíbe: "Me ofrecen noches gratis para callarme"

El circuito de negligencia del hotel de Bayahíbe, según la denuncia

Por un lado, Abril lamentó la asistencia mínima del hotel, ya que contó que la enfermería del hotel cobraba $250 dólares para solo tomar la fiebre y dar sales de rehidratación.

Además, la chica denunció falta de higiene. "No limpiaban las mesas, vos te sentabas a comer y te pasaban la servilleta del cliente anterior... no había desinfección", sostuvo.

Por último, la Ruiz Dorman apuntó contra el resort por un diagnóstico descartado: niega la versión del hotel que atribuye los síntomas a un "norovirus de contacto", argumentando que cayeron en días distintos, algo que apuntaría más a una bacteria como Salmonella o Escherichia coli proveniente del agua o alimentos.

Denuncian intento de silencio a cambio de noches gratis en el hotel

Según contó Abril a minutouno.com, tras el reclamo formal, el hotel intentó primero compensarlas con regalos como masajes o reservaciones especiales. Sin embargo, cuando Abril subió la denuncia a su cuenta de Instagram con muchos seguidores, la respuesta escaló.

"El hotel se alerta y bajan un mail donde dicen, 'Che, esta persona tiene 88.000 seguidores, ojo porque está hablando'. Y ahí, bueno, me llamaron de Recursos Humanos ofreciéndome dos noches... y después me redobla la apuesta con cinco noches, que obviamente lo negué", reveló Ruiz Dorman.

Finalmente, según el relato, la cadena ofreció devolverles las siete noches. La condición del resarcimiento es lo que más indignó a la joven, y lamentó: "Lo único que quieren es callarme y que yo bajara el video. Es lo único que les importa y me lo dijeron ayer por teléfono, que estoy como arruinando la reputación del hotel. Les importa más eso que la salud de la gente".

Abril concluyó que, hasta el momento de su contacto, el ofrecimiento de la devolución de las siete noches no había sido formalizado por escrito, y confirmó que la familia continúa con síntomas y realizará estudios para identificar la bacteria.

Cuánto cuesta la noche en el hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus

El Iberostar Selection Hacienda Dominicus es un lujoso resort 5 estrellas, con servicio all inclusive, ubicado en la ciudad de Bayahibe, en República Dominicana; a aproximadamente una hora de la ciudad de Punta Cana.

El resort suele ser muy elegido por argentinos, especialmente en familia, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.

De acuerdo con el sitio Despegar, una semana de hospedaje all inclusive para dos personas en diciembre cuesta $12.887.932. Este valor no incluye los áreos, que ronda entre 700 y 1.000 por persona.

Para febrero, por caso, el valor puede ser de $7.451.732, siempre según la mencionada agencia de viajes online.

