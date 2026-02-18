Se endurece el paro general contra la Reforma Laboral: Navales paran 48 horas y no habrá Subte este jueves
El SICONARA inicia su huelga este miércoles con impacto en comercio exterior. Por su parte, el Subte y Premetro confirmaron su adhesión total al paro general.
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei consolida el cese de actividades en el sector transporte. En las últimas horas, dos actores claves definieron la modalidad de su protesta: el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) y los trabajadores del Subte.
Navales: 48 horas de huelga y freno al comercio exterior
SICONARA anunció un paro nacional de 48 horas que comenzará a las 00:00 del miércoles. La medida se realiza en conjunto con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf) y coincidirá con el tratamiento de la reforma en la comisión de Diputados.
El gremio denuncia que la iniciativa oficial pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo para ubicarlos bajo el Código de Comercio. Mariano Vilar, secretario general, calificó esto como una "negligencia" y advirtió que no aceptarán una legislación que "convierta a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica".
Impacto operativo del paro general
La huelga afectará la logística y el comercio exterior del país. El cese de actividades se aplicará de la siguiente manera:
Remolcadores de empuje: Deberán detener operaciones y permanecer en puerto o amarre habitual.
Buques tanque y de carga: Deberán fondear en rada y aquellos que estén operando deberán concluir y fondear.
Offshore: Solo se mantendrán tareas de seguridad, demorando la salida de buques en puerto.
El sindicato garantizó guardias mínimas para proteger a la tripulación y los buques. Además, confirmaron que se movilizarán al Congreso de la Nación este jueves.
Subtes: paralización total el jueves
Por otro lado, los trabajadores del Subte confirmaron su adhesión al paro de la CGT, pero con una modalidad de 24 horas.
El servicio de todas las líneas de Subte y Premetro estará cerrado de 00:00 a 24:00 horas este jueves. En un comunicado, los trabajadores expresaron su rechazo a la reforma, asegurando que "no se trata de modernización sino de quita de derechos" y que busca borrar "décadas de conquistas del pueblo trabajador".
