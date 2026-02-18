Se endurece el paro general contra la Reforma Laboral: Navales paran 48 horas y no habrá Subte este jueves

Remolcadores de empuje: Deberán detener operaciones y permanecer en puerto o amarre habitual.

Buques tanque y de carga: Deberán fondear en rada y aquellos que estén operando deberán concluir y fondear.

Offshore: Solo se mantendrán tareas de seguridad, demorando la salida de buques en puerto.

El sindicato garantizó guardias mínimas para proteger a la tripulación y los buques. Además, confirmaron que se movilizarán al Congreso de la Nación este jueves.

Subtes: paralización total el jueves

Por otro lado, los trabajadores del Subte confirmaron su adhesión al paro de la CGT, pero con una modalidad de 24 horas.

El servicio de todas las líneas de Subte y Premetro estará cerrado de 00:00 a 24:00 horas este jueves. En un comunicado, los trabajadores expresaron su rechazo a la reforma, asegurando que "no se trata de modernización sino de quita de derechos" y que busca borrar "décadas de conquistas del pueblo trabajador".