Paro general contra la Reforma Laboral EN VIVO: cómo ver la conferencia de prensa de la CGT
Desde la sede de Azopardo, el triunvirato de la CGT encabeza la conferencia de prensa con el anuncio del paro general. Mirá la transmisión en directo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) formaliza en estos momentos la convocatoria al Paro General de 24 horas en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde el Salón Felipe Vallese, ubicado en la sede central de la calle Azopardo, la central obrera brinda los detalles de la huelga.
Seguí la conferencia de prensa en vivo:
Quiénes hablan en la conferencia
La comunicación oficial está encabezada por los dirigentes Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes son los encargados de leer el documento y explicar la logística de la protesta.
Los líderes sindicales confirmaron que la medida de fuerza se activará de manera automática "el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley", sesión que está prevista para este jueves.
IMPORTANTE: Paro general de la CGT: qué día es, quiénes adhieren y qué pasará con el transporte público
Los puntos claves del anuncio de paro general
-
Duración: El paro será de 24 horas.
Modalidad: Cese total de actividades sin movilización oficial convocada por la central (aunque otros gremios marcharán).
Motivo: Rechazo absoluto a la Ley de "modernización laboral" que ya cuenta con media sanción.
Transporte: Se espera una parálisis total del transporte público (colectivos, trenes y subtes) debido a la adhesión de los gremios del sector.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario