Qué dice el controvertido artículo 44 que el Gobierno eliminó de la Reforma Laboral
Acorralado por la presión social y de los aliados en Diputados, el gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con el polémico Artículo 44 de la Reforma Laboral que recortaba salarios a trabajadores enfermos.
El gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con su intento de limitar las licencias por enfermedad por medio del polémico Artículo 44 que incluyó a último momento en el proyecto de Reforma Laboral que ya tiene media sanción en el Senado. De cara al debate en Diputados que el oficialismo pretende encarar este jueves, en la Casa Rosada asestaron el golpe y tuvieron que resignar esta nueva avanzada en contra de los trabajadores.
Es que tanto el macrismo; el MID de Oscar Zago y diputados que responden a gobernadores le exigieron a La Libertad Avanza que lo elimine.
El artículo 44 busca modificar el régimen de licencias por enfermedad y establece que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendrá derecho a percibir solo el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera.
Si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Es decir que si un trabajador se enferma de cáncer, mientras dure su tratamiento y no pueda trabajar, la empresa le descaontará el 25% de su salario.
Además, el proyecto indica que el trabajador debe presentar un certificado médico emitido por un profesional habilitado, que contenga diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. La norma obliga al trabajador a someterse al control del médico designado por el empleador y, en caso de discrepancias, prevé recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria.
Hasta ahora, las licencias por enfermedad están reguladas principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 establece que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afecta el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante tres meses si la antigüedad es menor a cinco años, o seis meses si la antigüedad es mayor a cinco años.
En los casos en los que el trabajador tenga carga de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses, respectivamente.
La ley también dispone que la remuneración durante la licencia debe liquidarse conforme al salario que percibía el trabajador al momento de la interrupción de los servicios, incluyendo los aumentos otorgados a su categoría durante ese período.
Es decir, la legislación vigente garantiza el cobro del 100% del salario promedio durante la licencia médica dentro de esos plazos, mientras que el proyecto aprobado en el Senado propone una reducción al 50% o al 75% en ciertos casos.
¿El ausentismo es un problema?
Un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación sobre el ausentismo laboral en el empleo asalariado registrado del sector privado muestra que en el tercer trimestre de 2025 (último dato) el 61% de las empresas del sector privado en los aglomerados urbanos relevados presentó al menos un trabajador ausente al mes. Y señala que, del total de las empresas con ausentismo, apenas el 12,6% de la dotación de personal se ausentó durante una jornada en el mes.
El informe también destaca que el ausentismo laboral está en sus niveles mínimos históricos.
Del total de los trabajadores que se ausentaron en el tercer trimestre de 2025, el 50,5% lo hizo por enfermedad, el 18,7% no justificó su inasistencia, el 10,3% invocó razones personales y el 5,2% lo hizo por accidentes laborales. El restante 15,4% del personal se ausentó por múltiples razones con bajos niveles de participación en el fenómeno agregado (estudios; nacimientos, defunciones y matrimonio; entre otros).
