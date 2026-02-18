Qué dice el controvertido artículo 44 que el Gobierno eliminó de la Reforma Laboral

Protestas contra la Reforma laboral

Hasta ahora, las licencias por enfermedad están reguladas principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 establece que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afecta el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante tres meses si la antigüedad es menor a cinco años, o seis meses si la antigüedad es mayor a cinco años.

En los casos en los que el trabajador tenga carga de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses, respectivamente.

La ley también dispone que la remuneración durante la licencia debe liquidarse conforme al salario que percibía el trabajador al momento de la interrupción de los servicios, incluyendo los aumentos otorgados a su categoría durante ese período.

Es decir, la legislación vigente garantiza el cobro del 100% del salario promedio durante la licencia médica dentro de esos plazos, mientras que el proyecto aprobado en el Senado propone una reducción al 50% o al 75% en ciertos casos.

¿El ausentismo es un problema?

Un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación sobre el ausentismo laboral en el empleo asalariado registrado del sector privado muestra que en el tercer trimestre de 2025 (último dato) el 61% de las empresas del sector privado en los aglomerados urbanos relevados presentó al menos un trabajador ausente al mes. Y señala que, del total de las empresas con ausentismo, apenas el 12,6% de la dotación de personal se ausentó durante una jornada en el mes.

El informe también destaca que el ausentismo laboral está en sus niveles mínimos históricos.

Del total de los trabajadores que se ausentaron en el tercer trimestre de 2025, el 50,5% lo hizo por enfermedad, el 18,7% no justificó su inasistencia, el 10,3% invocó razones personales y el 5,2% lo hizo por accidentes laborales. El restante 15,4% del personal se ausentó por múltiples razones con bajos niveles de participación en el fenómeno agregado (estudios; nacimientos, defunciones y matrimonio; entre otros).