Se gestó una cumbre del peronismo para blindar las PASO, con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner

"Estaban todos agradecidos por haberse juntado. La consigna es que Milei es un límite y las leyes que está presentando el Gobierno también. La idea es trabajar todos juntos y sumar fuerzas. Van a salir a buscar a todos en una convocatoria amplia", explicaron en C5N.

La discusión cobró urgencia luego de que, tras la derrota parlamentaria de la semana pasada, desde el Ejecutivo comenzara a instalarse la prioridad de modificar el calendario electoral. Ante este escenario, los dirigentes coincidieron en que Javier Milei tiene como meta central la reelección y que cualquier cambio en las reglas de juego busca alterar la construcción de candidaturas de la oposición.

Para un peronismo que atraviesa tensiones internas por el liderazgo, acordar la defensa de las PASO se convirtió en el primer punto de consenso indispensable para ordenar la interna y articular una propuesta competitiva para los próximos comicios.