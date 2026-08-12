Se gestó una cumbre del peronismo para blindar las PASO, con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner
Gobernadores y referentes del espacio mantuvieron un encuentro para definir una estrategia común frente a la intención del Gobierno de eliminar las PASO.
En el marco de los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2027 y tras el reciente revés del oficialismo en el Senado con la caída de los proyectos de Ley de Tierras y Manejo del Fuego, el peronismo concretó una cumbre clave, con sus principales referentes.
Del mitín participaron gobernadores y máximos referentes del espacio, marcando además el reencuentro político entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, con un único eje central: la continuidad de las PASO.
Los detalles y alcances políticos de este cónclave fueron abordados este miércoles por el periodista Gustavo Sylvestre en su programa Minuto Uno, emitido por C5N. En su cobertura, el conductor remarcó la importancia estratégica que le asigna el peronismo a la preservación de las primarias frente a los intentos del oficialismo por eliminarlas o suspenderlas.
"Hacía por lo menos dos años que no se producía una reunión de este nivel", remarcó el periodista Pablo Ibáñez en diálogo con Gato Sylvestre.
Unidad y estrategia frente al objetivo de reelección de Javier Milei
Según la información confirmada, la reunión se desarrolló en un "muy buen clima" e incluyó la presencia de los gobernadores Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, además de un enviado del formoseño Gildo Insfrán y los jefes legislativos Germán Martínez y José Mayans.
"Estaban todos agradecidos por haberse juntado. La consigna es que Milei es un límite y las leyes que está presentando el Gobierno también. La idea es trabajar todos juntos y sumar fuerzas. Van a salir a buscar a todos en una convocatoria amplia", explicaron en C5N.
La discusión cobró urgencia luego de que, tras la derrota parlamentaria de la semana pasada, desde el Ejecutivo comenzara a instalarse la prioridad de modificar el calendario electoral. Ante este escenario, los dirigentes coincidieron en que Javier Milei tiene como meta central la reelección y que cualquier cambio en las reglas de juego busca alterar la construcción de candidaturas de la oposición.
Para un peronismo que atraviesa tensiones internas por el liderazgo, acordar la defensa de las PASO se convirtió en el primer punto de consenso indispensable para ordenar la interna y articular una propuesta competitiva para los próximos comicios.
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