Manuel Adorni pagó US$12 mil, y por adelantado, el alquiler de una casa en un country por un año para su madre
Manuel Adorni sigue sumando gastos que no puede justificar con su nivel de ingresos. En 2023 su madre y su tía fueron designadas en la Legislatura bonaerense.
La justicia investiga por estas horas otro gasto millonario del cada vez más complicado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según anticipó LPO este martes, Adorni habría pagado más de 12 mil dólares, en efectivo y por adelantado, para alquilarle a su madre, por el plazo de un año, una casa en el exclusivo country Fincas de Iraola II, en el partido bonaerense de Berazategui.
Según reveló ese medio, a esa casa se mudó Silvia Pais, madre del Jefe de Gabinete aunque el contrato está a nombre del tío del funcionario libertario, Juan Pais. Según trascendió en las últimas horas también habría pedido pagar las expensas en efectivo.
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Adorni, ya le requirió a la administración del country información para confirmar si efectivamente allí vive la madre del Jefe de Gabinete y que le remitan toda la documentación de la operación.
De ese requerimiento surgió que el contrato está a nombre del tío del jefe de Gabinete y hermano de su madre. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares. Pero lo más llamativo es que se habría pagado un año de alquiler por adelantado, con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo, en lo que ya es una marca registrada de los movimientos de dinero de la familia Adorni.
La información fue remitida al juzgado junto con otros datos como el monto de las expensas, que rondan los 500 mil pesos mensuales, y la documentación vinculada a la ocupación de la vivienda.
La revelación que se pagó un año del alquiler por adelantado se suma a otras revelaciones escandalosas de los gastos de Adorni que se conocieron esta semana, como la compra de sábanas de lujo por ocho millones de pesos y un flipper de los Locos Addams por ocho mil dólares.
La Justicia ya había comenzado a investigar la mudanza de la madre de Adorni al exclusivo barrio privado, concretada hace unas semanas atrás y ahora buscan saber cómo se financia su estadía en el lugar.
Los investigadores quieren determinar quien afronta los gastos y bajo qué condiciones se firmó el contrato de alquiler, bajo la hipótesis que la mudanza es parte del desbordado giro de gastos de Adorni desde que es funcionario público, un indicio muy claro de enriquecimiento ilícito, que se suma a su confesión de haber evadido impuestos por al menos medio millón de dólares, un delito por el que podrían inhibirlo de ocupar cargos públicos de por vida.
La incorporación del tío de Adorni a esta operación arrastra a otro integrante de la familia al caso. La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero y legislador bonaerense, por las inconsistencias en su declaración juradas, que modificó dos veces, la última para bajar el monto del patrimonio que declaró inicialmente.
En el inicio de la gestión de Milei, la madre de Adorni y su tía fueron nombradas en la Legislatura bonaerense.
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