Manuel Adorni pagó US$12 mil, y por adelantado, el alquiler de una casa en un country por un año para su madre

La información fue remitida al juzgado junto con otros datos como el monto de las expensas, que rondan los 500 mil pesos mensuales, y la documentación vinculada a la ocupación de la vivienda.

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La revelación que se pagó un año del alquiler por adelantado se suma a otras revelaciones escandalosas de los gastos de Adorni que se conocieron esta semana, como la compra de sábanas de lujo por ocho millones de pesos y un flipper de los Locos Addams por ocho mil dólares.

La Justicia ya había comenzado a investigar la mudanza de la madre de Adorni al exclusivo barrio privado, concretada hace unas semanas atrás y ahora buscan saber cómo se financia su estadía en el lugar.

Los investigadores quieren determinar quien afronta los gastos y bajo qué condiciones se firmó el contrato de alquiler, bajo la hipótesis que la mudanza es parte del desbordado giro de gastos de Adorni desde que es funcionario público, un indicio muy claro de enriquecimiento ilícito, que se suma a su confesión de haber evadido impuestos por al menos medio millón de dólares, un delito por el que podrían inhibirlo de ocupar cargos públicos de por vida.

francisco y manuel adorni Francisco y Manuel Adorni

La incorporación del tío de Adorni a esta operación arrastra a otro integrante de la familia al caso. La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero y legislador bonaerense, por las inconsistencias en su declaración juradas, que modificó dos veces, la última para bajar el monto del patrimonio que declaró inicialmente.

En el inicio de la gestión de Milei, la madre de Adorni y su tía fueron nombradas en la Legislatura bonaerense.