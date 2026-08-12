Luis Caputo anunció nuevas inversiones y volvió a culpar al kirchnerismo de la crisis actual
El ministro de Economía habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, defendió el programa del Gobierno y sostuvo que "no hay razón para no ser optimista".
Desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, Luis Caputo ponderó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la llegada de capitales y anticipó: "Va a venir algún otro proyecto por hasta US$50.000 millones". En este sentido, el titular de la cartera económica señaló que el volumen acumulado de las iniciativas presentadas ya roza los US$150.000 millones.
"El RIGI es lo que garantiza muchísimas inversiones para todos los próximos años", afirmó, proyectando un crecimiento aún mayor para este indicador.
Seguidamente, hizo hincapié en que la Argentina "ha sido arrasada en los últimos 25 años", por lo que sostuvo que "se necesita reconstruir este país".
Para criticar y culpar nuevamente al peronismo y kirchnerismo, el funcionario apeló a la memoria económica del país al repasar crisis emblemáticas, entre las que destacó el colapso del 2001, el congelamiento de depósitos y la caída en default. "Uno puede decir 'el corralito pasó hace 25 años', todavía la gente hoy tiene miedo, todavía la gente pierde plata teniendo dólares debajo del colchón porque no se anima a llevarlo a los bancos", sostuvo.
Y añadió: "O sea, la consecuencia de esa agresión constante hacia la propiedad privada todavía la estamos purgando hoy y todavía mucha gente no se la puede sacar de encima. Nos han estado haciendo bullying por años y como todo, cuando vos sufrís ese tipo de ataques, hay gente que lo supera con el tiempo, hay gente que tarda más y hay gente que no lo supera", manifestó.
Luis Caputo volvió a insistir en que el rumbo del Gobierno es el correcto
Al profundizar sobre el giro en la política económica, el ministro señaló que se puso fin a las trabas que afectaban al sector energético y minero para pasar a una etapa de estímulos orientados a potenciar su volumen productivo y sus ventas al exterior. Bajo esa premisa, subrayó: "El flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado".
"Todo el mundo está a favor de lo que se está haciendo, lo que nos piden es profundizar en los cambios", remarcó.
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