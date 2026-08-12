Luis Caputo anunció nuevas inversiones y volvió a culpar al kirchnerismo de la crisis actual

Luis Caputo volvió a insistir en que el rumbo del Gobierno es el correcto

Al profundizar sobre el giro en la política económica, el ministro señaló que se puso fin a las trabas que afectaban al sector energético y minero para pasar a una etapa de estímulos orientados a potenciar su volumen productivo y sus ventas al exterior. Bajo esa premisa, subrayó: "El flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado".

"Todo el mundo está a favor de lo que se está haciendo, lo que nos piden es profundizar en los cambios", remarcó.