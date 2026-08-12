Luis Caputo avaló la Resolución 41/2026 y un colectivo que hace 40 kilómetros del AMBA vuelve con seis ramales
La Línea 148 renueva su servicio en el AMBA con nuevos dueños tras la medida del ministerio de Luis Caputo. Los recorridos y frecuencias que están operativos.
La reconocida Línea 148 oficializó su traspaso a la empresa La Central de Vicente López S.A.C. mediante la Resolución 41/2026. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo, busca garantizar la conectividad de miles de pasajeros diarios en la zona sur del AMBA.
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La reorganización de la Línea 148 para los usuarios del AMBA
Tras la publicación en el Boletín Oficial, el esquema de transporte implementado logró formalizar una necesaria transición institucional y técnica. El propósito central de esta cesión de parámetros operativos es brindar mayor previsibilidad a los pasajeros que viajan desde Plaza Constitución hacia Florencio Varela, San Francisco Solano y distintos sectores de Quilmes.
De esta manera, sin importar cuál sea el pronóstico del tiempo —ya sea que los pasajeros deban afrontar jornadas de sofocante calor o días de extremo frío—, los usuarios del AMBA tendrán garantizada la continuidad de un servicio regular y organizado.
Cómo quedan conformados los seis ramales y sus frecuencias
La nueva operación se ha estructurado en torno a seis recorridos principales, diseñados para cubrir de forma eficiente las horas pico con los siguientes cronogramas:
- Recorrido A: Conecta Plaza Constitución con el Cementerio de Florencio Varela. Su frecuencia estimada oscila entre 10 y 14 minutos en horas de mayor demanda.
- Recorrido B: Une Plaza Constitución con el Paraje El Tropezón–La Capilla (Florencio Varela), ofreciendo unidades cada 20 a 29 minutos.
- Recorrido D: Va desde Plaza Constitución hacia Villa del Plata (Florencio Varela) pasando por Coronel Lynch, con frecuencias rápidas de entre 8 y 11 minutos.
- Recorrido G: Conecta Plaza Constitución con San Francisco Solano (ex estación de la Línea Roca, Quilmes) transitando por José Andrés López. Pasa cada 8 a 11 minutos.
- Recorrido H: Realiza el trayecto Plaza Constitución – San Francisco Solano utilizando la avenida Gobernador Monteverde (Ruta Provincial N.º 4), con una espera de 8 a 11 minutos.
- Recorrido I: Une Plaza Constitución con la intersección de Av. Donato Álvarez y Av. Gobernador Monteverde en Quilmes, sosteniendo también una frecuencia de entre 8 y 11 minutos en hora pico.
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