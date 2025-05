En medio del fuego cruzado, Guillermo Francos pidió un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

milei macri

Frente a este escenario Francos pidió que ambos espacios encuentren un punto de acuerdo para las próximas elecciones. El ministro coordinador admitió que "los ánimos están exaltados" y consideró necesario "poner serenidad".

Francos salió así al cruce de las acusaciones y defendió el rol de su bloque, afirmó que LLA no fue responsable del fracaso del proyecto. "Estaban confirmados los votos de los misioneros, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votar, no fue con nosotros, no tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra", aseguró.

Pero enseguida sumó más nafta al fuego al cuestionar al PRO por su supuesta conducta contradictoria. "En la Ciudad de Buenos Aires nunca impulsaron una normativa similar", los chicaneó.

También rechazó los rumores de un presunto pacto con Cristina Kirchner para frenar la aprobación. "No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina, no tenemos problema en hacerlo, pero no buscamos esa confrontación", se defendió.