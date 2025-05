Guillermo Francos aseguró que no le preocupan las denuncias de corrupción en el PAMI

francos

"Yo sé que hay una señora que dice que es diputada, que de hecho no lo es; ha estado en una lista de La Libertad Avanza como candidata, pero ella se presenta como diputada. Ya cuando una persona dice que es diputada y no lo es, no está claro si ella está muy bien equilibrada emocionalmente", insistió Francos.

"Entiendo que presentó una denuncia y quiso ser parte. Creo que los dirigentes del partido a quienes ella acusa le están iniciando a su vez una denuncia penal. Yo no puedo hablar sobre algo que son chismes que se formulan en denuncias y después quedan ahí, no avanzan", agregó.

Francos remarcó además que "cuando la causa penal se termine, se verá si tiene razón o no". "Yo creo que no tiene razón; tengo plena confianza en los dirigentes del partido y no puedo creer en lo que manifiesta una persona que no tengo claro si está bien enfocada", insistió.

"Yo he visto tantos casos de gravedad de corrupción en gobiernos anteriores, particularmente del kirchnerismo, que no me preocupo hasta que no hay una condena. Por ahí se está haciendo la investigación correspondiente dentro del organismo. De todas maneras, no puedo hablar de algo que no conozco cómo fue", concluyó.