En medio del paro de la CGT, el Gobierno convocó a una audiencia por salarios de trabajadores de casas particulares

El último acuerdo paritario había incorporado el diferencial, que varió según las horas semanales trabajadas. De esta manera, se otorgó $6.000 para quienes cumplen de cero a 12 horas; $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

Con este esquema, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares en febrero de 2026 serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales, para quienes realicen tareas generales con retiro; $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes, para quienes cumplan tareas generales sin retiro. Estos valores se aplican en todo el territorio nacional y deben respetarse tanto en nuevas contrataciones como en relaciones laborales previas.

La normativa vigente también exigió a todos los empleadores registrar al personal de casas particulares en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) sea cual fuera la modalidad de contratación y la cantidad de horas de trabajo semanales. La inscripción se deberá realizar a través de la web oficial, donde se deben cargar los datos personales, el domicilio, las características del empleo y la modalidad de pago.

Por otro lado, indicaron que el recibo de sueldo para trabajadoras domésticas deberá reflejar el salario básico, los pagos adicionales y los descuentos establecidos en la normativa. Asimismo, recordaron que el sistema digital de ARCA permite emitir el comprobante de manera online, lo que agilizaría la gestión y facilitaría el cumplimiento de las obligaciones legales para los empleadores.