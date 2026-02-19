En medio del paro de la CGT, el Gobierno convocó a una audiencia por salarios de trabajadores de casas particulares
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) analizará la evolución de las remuneraciones del sector. La reunión fue convocada para el 24 de febrero.
El Gobierno nacional resolvió convocar a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una sesión plenaria ordinaria, con el fin de actualizar el salario mínimo que deberían cobrar las empleadas domésticas. El anuncio fue oficializado por medio de una publicación en el Boletín Oficial.
Mediante la resolución 1/2026, la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, confirmó que la reunión se realizará el próximo 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según se detalló, la reunión podrá desarrollarse de manera presencial en Av. Leandro N. Alem 628, piso 3°, o bien en formato virtual, de acuerdo con lo previsto en la Resolución Nº 344/2020.
En el orden del día se fijó el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844”, norma que regula la actividad.
A pesar de la citación, no está previsto que hubiera alguna modificación en el monto que percibirían por lo trabajado en febrero. Por este motivo, la remuneración sería igual a la cobrada en enero, luego de que se integrara el bono extraordinario abonado en noviembre y diciembre de 2025.
El último acuerdo paritario había incorporado el diferencial, que varió según las horas semanales trabajadas. De esta manera, se otorgó $6.000 para quienes cumplen de cero a 12 horas; $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.
Con este esquema, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares en febrero de 2026 serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales, para quienes realicen tareas generales con retiro; $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes, para quienes cumplan tareas generales sin retiro. Estos valores se aplican en todo el territorio nacional y deben respetarse tanto en nuevas contrataciones como en relaciones laborales previas.
La normativa vigente también exigió a todos los empleadores registrar al personal de casas particulares en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) sea cual fuera la modalidad de contratación y la cantidad de horas de trabajo semanales. La inscripción se deberá realizar a través de la web oficial, donde se deben cargar los datos personales, el domicilio, las características del empleo y la modalidad de pago.
Por otro lado, indicaron que el recibo de sueldo para trabajadoras domésticas deberá reflejar el salario básico, los pagos adicionales y los descuentos establecidos en la normativa. Asimismo, recordaron que el sistema digital de ARCA permite emitir el comprobante de manera online, lo que agilizaría la gestión y facilitaría el cumplimiento de las obligaciones legales para los empleadores.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario