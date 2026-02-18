Repudiable defensa de José Luis Chilavert a Gianluca Prestianni: "Mbappé vive con una travesti, no es normal"
Para apoyar al argentino, el exarquero lanzó ataques homofóbicos contra el futbolista francés, que incomodaron a los periodistas que lo entrevistaban.
El escándalo por presuntos insultos raciales de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. en el triunfo del Real Madrid al Benfica por la Champions League sumó este miércoles la opinión de José Luis Chilavert, que se expresó como defensor del futbolista argentino, pero con repudiable argumento.
El joven atacante argentino quedó en el ojo de la tormenta luego de que el goleador brasileño lo acusara de decirle "mono", situación que durante el partido derivó en que se aplique el protocolo antirracismo y que ahora se investigue el caso, con una posible y severa sanción sobre la mesa.
“Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que insulta a todos. En la cámara se ve como le dice: ‘cag*n, cag*n’", expresó el exarquero de Vélez en diálogo con Radio Rivadavia.
La cosa no quedó ahí, ya que luego el exfutbolista paraguayo continuó con su defensa pero atacando a Kylian Mbappé, quien tras el partido fue muy duro con el jugador argentino del Benfica.
"¿Quién se solidariza con Vinicius? Mbappe. ¿Mbappe que puede decir? Habla de valores y de todo eso y él vive con una travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso están las mujeres”, sentenció Chilavert, incomodando al conductor Daniel Avellaneda y al resto de los periodistas.
Sin embargo, no fue la única controversia de "Chila" durante la entrevista radial, ya que pareció amagar con decirle "mono" al futbolista del Real Madrid. “Ahora lo quieren sacrificar a Prestianni y el primer insulto vino de parte del mo… de Vinicius. Que es de piel negra”, deslizó.
