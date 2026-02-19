Efectivos de la Policía Federal gasearon a manifestantes que intentaban cortar el Puente Pueyrredón

trabajadores fate panamericana

Sin embargo el foco más tenso se concentró en el ramal Tigre de la Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, donde trabajadores de Fate junto a representantes gremiales intentaron cortar completamente la circulación. El operativo incluyó un cordón de Gendarmería Nacional, que se apostó en uno de los accesos para evitar el cierre total de la autovía.

Tras casi dos horas de incertidumbre, las partes dialogaron y la traza en la zona norte del AMBA volvió a habilitarse. En un primer momento solo quedó liberado un carril en dirección a Capital Federal, mientras el resto de los manifestantes permaneció a un costado de la autopista. Finalmente, descendieron de la calzada y regresaron hacia la sede de FATE.