El paro general de la CGT se siente con fuerza en una Ciudad semivacía

A la espera del inicio del debate del polémico proyecto de reforma laboral en Diputados previsto para este jueves a partir de las 14, el paro general convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) contra la iniciativa que apuesta a quitar derechos a los trabajadores y financiar despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se cumple con un muy alto acatamiento y se siente con fuerza en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.