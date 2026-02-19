La cínica crítica de Manuel Adorni al paro general de la CGT: "Cómo le explican al vendedor ambulante"

Y siguió: "porque el tema este del paro, esto del acatamiento es bastante perverso, porque en definitiva si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo".

Así Adorni intentó instalar la idea de que los trabajadores son rehenes de los gremios vinculados al transporte. Sin embargo a los rehenes el gobierno de Milei les prometió, en lugar de ofrecerles cobijo, castigarlos por no presentarse a trabajar. Serían al fin y al cabo víctimas de los sindicalistas por un lado y del Gobierno por el otro.

Es que el Gobierno libertario amenazó a los trabajadores estatales con descontarles el día si no se presentan a trabajar. La empatía libertaria con "el rehén".